Esta es la nota que ponen los usuarios al autobús municipal de la EMT de Palma

La EMT de Palma ha alcanzado cifras récord de pasajeros durante 2025, con un total de 65,5 millones de viajeros, lo que representa un 80,6% más que en 2022. Así lo ha dado a conocer este lunes el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de 2025 de la empresa municipal.

En concreto, durante 2025 se han realizado 65.520.375 trayectos en el transporte urbano, lo que supone un incremento del 51,7% respecto a 2019 y de más del 80,6% desde 2022.

Teniendo en cuenta la integración de la EMT en el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), el conjunto del transporte público ha superado por primera vez los 100 millones de trayectos, alcanzando más de 105 millones, de los cuales prácticamente la totalidad corresponden a la EMT.

El regidor ha puesto en valor el incremento del uso del bus urbano por parte de los residentes, que ha crecido un 82,8% desde 2022, lo que implica que el volumen de viajeros prácticamente se ha duplicado en este periodo.

Según el balance, el 89,6% de los usuarios del bus en 2025 fueron residentes, mientras que el 10,4% utilizó billetes sencillos, lo que se traduce en más de 58,7 millones de pasajeros residentes.

Las líneas con mayor volumen de usuarios en 2025 han sido la 4, 7, 5, 8, 35, 25, 3, 33, 23 y A1, que concentran cerca del 70% del total de los viajes, con 45,7 millones de trayectos.

En cuanto al crecimiento entre 2024 y 2025, destacan la línea 4 (Ses Illetes – Pl. Columnes), con un aumento de 850.620 usuarios (+13,6%); la línea 25 (s’Arenal – Pl. Reina | Catedral), con 515.204 usuarios más (+12,4%); la línea 5 (+409.023 usuarios); la línea 8 (+306.966); y la línea 33 (+304.589).

Deudero ha destacado que, en este contexto de aumento histórico de pasajeros, la EMT ha llevado a cabo un proceso de inversión, modernización y refuerzo de la plantilla que ha permitido mejorar la capacidad del transporte y adaptarlo al crecimiento de la demanda.

Así, ha subrayado que estas cifras se han alcanzado «gracias a un importante esfuerzo de gestión, económico y de personal para responder al incremento de la demanda, mejorar frecuencias, ampliar líneas y reforzar el servicio».

Entre 2019 y 2025, la oferta de plazas de pasajeros ha crecido de forma sostenida, pasando de 109,1 millones a 132,1 millones, lo que representa un aumento del 21%. Paralelamente, las plazas ocupadas han pasado de 43,2 millones a 65,5 millones, un 51,7% más.

Según Deudero, este crecimiento ha sido posible, en gran parte, por el esfuerzo realizado en el taller, que ha permitido aumentar la disponibilidad de autobuses y reducir el número de vehículos fuera de servicio.

Por otro lado, ha destacado la evolución de la flota disponible para el servicio que ha crecido cerca de un 20% desde 2019, pasando de 161 vehículos a 193 en 2025. Además, está previsto que este año lleguen nuevos vehículos en el marco del proceso de electrificación de la flota.

Entre otros datos, ha subrayado que la EMT ha alcanzado en 2025 un total de 12.241.241 kilómetros recorridos. En concreto, cada autobús recorre de media unos 55.000 kilómetros al año.

También se ha registrado un incremento del volumen de horas de servicio, que han pasado de 634.424 en 2022 a 751.244 en 2025, lo que supone un aumento del 18,4% en tres años. Respecto a 2019, el incremento acumulado es del 13,5%.

«Este crecimiento sostenido de las horas operativas evidencia el refuerzo progresivo del equipo humano para absorber la elevada subida de la demanda del transporte público en Palma, adaptando la capacidad del servicio al incremento continuo de viajeros», ha señalado Deudero.

Encuesta de satisfacción

El teniente de alcalde ha puesto en valor la consolidación y ampliación de la plantilla, subrayando que entre junio de 2023 y diciembre de 2025, la EMT ha pasado de 805 a 923 trabajadores.

En este periodo se han incorporado 170 conductores, 18 trabajadores de taller y 38 profesionales en áreas administrativas y técnicas.

En paralelo, se ha ampliado la red con la nueva línea L30, desde el aparcamiento disuasorio de Marivent hasta el Palacio de Congresos; se ha ampliado el recorrido de la L4 hasta Nou Llevant; la extensión de la L20 hasta Sant Agustí; y la ampliación de la L34 para conectar el aeropuerto con los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases.

Por otro lado, durante 2025 se ha puesto en marcha la Tarjeta Única, que cuenta ya con 78.045 emisiones, así como el pago con tarjeta bancaria en los autobuses.

Deudero ha puesto en valor las encuestas realizadas a más de 600 usuarios habituales entre octubre y diciembre de 2025, que dan al servicio una valoración media de 7,6 sobre diez.

Los aspectos mejor valorados son la iluminación de las paradas, la información facilitada por los conductores, la seguridad y el nivel de ruido. Además, la amabilidad del personal, la limpieza, la temperatura, la puntualidad y la información obtienen puntuaciones cercanas al notable alto.

Gratuidad del transporte

Igualmente, el regidor ha señalado que el déficit entre los ingresos ordinarios y el gasto global de la gratuidad del transporte público ha alcanzado los 54,8 millones de euros.

En concreto, los ingresos ordinarios han descendido de 33 millones en 2019 a 24 millones en 2025, el gasto de operación ha aumentado de 54,6 millones a 78,9 millones.

«El Gobierno central no ha financiado en ningún momento el 100% de la gratuidad del transporte público», ha dicho Deudero, quien ha hecho hincapié en que el «esfuerzo real» para sostener esta medida recae sobre el Ayuntamiento y el Govern.

La EMT ha elaborado el presupuesto de este año 2026 contemplando un escenario de continuidad de la gratuidad, con una previsión de 26 millones de euros para Palma, con el objetivo de mejorar la planificación y garantizar la estabilidad del servicio.

«Todo este esfuerzo de inversión, modernización, refuerzo de plantilla y ampliación del servicio refleja el compromiso de la EMT y del Ayuntamiento de Palma con el transporte público y con la transición hacia una movilidad más sostenible, en un momento en el que el número de usuarios sigue aumentando de forma constante», ha remarcado Deudero.

Por último, ha expresado su agradecimiento a toda la plantilla de la EMT por el gran esfuerzo realizado, destacando «su implicación y profesionalidad para dar respuesta al crecimiento histórico de la demanda y seguir mejorando el servicio».