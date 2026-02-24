Chenoa aclara los rumores sobre su ex marido: esto es lo que se sabe sobre su segunda oportunidad

La cantante ha salido al paso de las especulaciones que apuntaban a una posible segunda oportunidad con su ex marido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Con una contundencia poco habitual en ella, ha desmentido la información publicada recientemente en la portada de una revista, negando de forma rotunda que exista acercamiento alguno entre ambos. Sus declaraciones, realizadas ante reporteros de una conocida agencia, dejan claro que la reconciliación no sólo no se ha producido, sino que tampoco entra en sus planes.

«Es mentira, nada que ver. Ni ganas», ha declarado con rotundidad, subrayando que su vida actual está centrada en el trabajo. La artista también ha explicado que hace más de un año que no ve a su ex marido y que su prioridad es dedicarse a lo que le aporta estabilidad emocional. Con estas palabras, cierra la puerta a cualquier interpretación que sugiera un posible reencuentro sentimental.

Lejos de alimentar rumores, Chenoa ha dejado claro que atraviesa un momento de equilibrio y satisfacción personal. Según sus propias palabras, su agenda profesional es tan exigente que no deja espacio para una reconcilación y tampoco la busca. Asegura estar centrada en lo que le aporta, refiriéndose a su vocación artística y a los proyectos que desarrolla actualmente.

La artista insiste en que se siente en paz con su presente, un estado que atribuye a la madurez adquirida tras años de exposición mediática. Esta actitud explica también su decisión de no profundizar en los detalles de su ruptura matrimonial, una postura que ha mantenido desde que anunció la separación en noviembre de 2023. Desde entonces, ha optado por preservar su intimidad y evitar declaraciones que alimenten el interés sobre su vida privada.

La relación de Chenoa con Miguel Sánchez

La historia de amor entre la cantante y Miguel Sánchez Encinas comenzó en 2019 y culminó con una boda celebrada en Mallorca en junio de 2022. El enlace se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de la prensa social, al reunir a destacadas figuras del espectáculo y del entorno personal de la pareja. La ceremonia proyectaba la imagen de una relación estable.

Sin embargo, apenas diecisiete meses después, en noviembre de 2023, anunciaron su separación, una noticia que sorprendió tanto al público como a los medios. No habían trascendido señales de crisis ni conflictos públicos que anticiparan la ruptura. Desde entonces, la artista ha mantenido un perfil discreto y ha evitado explicar los motivos de la decisión, reafirmando su voluntad de proteger su vida privada.

La trayectoria de la cantante se remonta a 2001, cuando alcanzó la popularidad tras participar en la primera edición de Operación Triunfo. A partir de ese momento, desarrolló una sólida carrera musical, con varios álbumes publicados y éxitos que la consolidaron como una de las voces más reconocibles del pop. Su evolución artística ha ido acompañada de una constante presencia mediática.

Más allá de la música, ha ampliado su perfil profesional como presentadora de televisión, participando en diversos formatos de entretenimiento. Entre sus trabajos más destacados figura la conducción de las Campanadas de fin de año para TVE, un evento de gran audiencia que confirma su versatilidad en el panorama audiovisual. Esta combinación de facetas refuerza su posición como figura consolidada del entretenimiento en España.

La vida actual de Chenoa

En la actualidad, la artista se muestra firme en su decisión de priorizar su bienestar y su carrera por encima de cualquier expectativa externa. Sus declaraciones desmienten los últimos rumores y reflejan una voluntad clara de controlar el relato sobre su vida privada. Con ello, busca cerrar definitivamente un capítulo que, pese al interés mediático, considera superado.

Su mensaje es inequívoco: no hay reconciliación, no hay nueva relación y no hay intención de cambiar esa situación a corto plazo. En un contexto donde la vida sentimental de las figuras públicas suele convertirse en objeto de especulación constante, la cantante opta por la claridad y la serenidad. Una postura que, lejos de alimentar titulares efímeros, refuerza la imagen de una profesional centrada en su presente y dueña de sus propias decisiones.

La otra polémica de Chenoa

Chenoa ha evitado pronunciarse sobre la situación de su padre biológico, José Carlos Corradini, quien reside en un centro geriátrico en Buenos Aires debido a su delicada situación económica. Según la información conocida, percibe una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, la cantante se muestra hermética cuando se le pregunta por este asunto.

La distancia entre ambos se remonta a décadas atrás, tras la separación de sus progenitores. En aquel momento, la artista abandonó Argentina junto a su madre para establecerse en Palma de Mallorca, donde inició una nueva vida. Desde entonces, padre e hija no han vuelto a encontrarse ni mantienen comunicación, una circunstancia que forma parte de su esfera más privada.