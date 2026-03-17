Cielos despejados y aumento de nubes en Andalucía, según AEMET

Cielos despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz, aunque hacia el final del día se espera un aumento de nubes altas por el oeste. Las temperaturas experimentarán un ascenso general, salvo en el valle del Guadalquivir, donde se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos de componente este, con intensidad variable según la zona, destacando un levante moderado a fuerte en Cádiz.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de marzo

Cielo nublado y tarde soleada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados, mientras que el viento soplará suave, apenas rozando los 5 km/h. A medida que el sol, tímido pero decidido, se asome a las 07:32, la sensación térmica alcanzará los 26 grados por la tarde, ofreciendo un respiro cálido a los que disfruten de la luz del día.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando paso a un sol radiante que invitará a salir y disfrutar del aire libre. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados y aunque la humedad se mantendrá en un nivel moderado, el ambiente no se sentirá pesado. Con la puesta del sol a las 19:32, la noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a los 13 grados, ideal para una velada al aire libre.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubre de nubes grises, presagiando un día de inestabilidad. Las temperaturas oscilan entre los 7 y 23 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente fresco y revuelto.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h y una probabilidad de lluvia que no se puede ignorar, la sensación térmica podría descender, haciendo que el día se sienta más frío. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En Huelva, ambiente templado con nubes y calma

La jornada se presenta con un tiempo templado, con algunas nubes que podrían asomarse por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados y aunque hay posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad del tiempo. Un buen momento para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque, mientras se contempla el paisaje cambiante del cielo.

Cielo nublado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 20 grados, lo que hará que el ambiente sea agradable. La probabilidad de lluvia es muy baja, por lo que no se espera que el agua haga acto de presencia. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta un poco más fresca.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados. La probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, aunque sigue siendo baja. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con la salida del sol a las 07:33 y su puesta a las 19:33, Cádiz disfrutará de más de 12 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo por la playa o un café en la terraza.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde. Será un día perfecto para salir a disfrutar al aire libre, así que no olvides tus gafas de sol y un buen sombrero.

Cielo despejado y chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad, que oscilará entre el 55 y el 80 por ciento, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, alcanzando hasta los 19 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la jornada para salir a disfrutar del sol, ya que no se esperan lluvias ni cambios en el tiempo. Una chaqueta ligera será suficiente para la mañana, pero no olvides las gafas de sol para la tarde.

Almería: cielo despejado y posibles lluvias

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 20°C por la tarde, mientras una suave brisa del sureste, con ráfagas de hasta 35 km/h, aportará un toque de dinamismo.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que podrían presentarse algunas nubes que traigan consigo ligeras precipitaciones. La humedad, que oscilará entre el 20% y el 75%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET