La Fundación NEOS, presidida por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, organiza este lunes, 4 de mayo, a las 19:30 horas, un acto para reflexionar sobre la eutanasia después del mediático caso de la joven Noelia Castillo, que murió el pasado 26 de marzo tras recibir la eutanasia. Su caso generó un intenso debate social, ético y jurídico en España e incluso a nivel internacional.

Se trata de un «acto de reflexión, debate y movilización», según NEOS y la Asamblea por la Vida, organizadores de la cita. El evento se celebra este lunes, 4 de mayo, a las 19:30 horas, en el Auditorio de la Mutua Madrileña de la capital de España. Estas entidades quieren mantener una conversación sobre «las dramáticas consecuencias de abrir la puerta a la llamada cultura de la muerte (aborto y eutanasia) en la legislación española», reza la nota de prensa de la fundación presidida por el ex ministro.

«NEOS llama a la sociedad a tomar conciencia de la importancia de defender y prestigiar la vida a través de un cambio cultural que se vea acompañado de reclamar el impulso de alternativas reales a la muerte (cuidados paliativos, ayudas a mujeres embarazadas, etc.)», subrayan desde esta fundación.

Además, puntualizan que el caso de Noelia marcó «un punto de inflexión en el debate sobre la eutanasia en España». Tal y como recuerdan en su nota, tuvo una «repercusión internacional» y fue motivo de «análisis por parte de los tribunales europeos». «Este caso ha visibilizado preguntas fundamentales que la sociedad española no puede eludir», reflexionan desde la fundación de Mayor Oreja.

Entre otras cosas, el acto pivotará alrededor de si el Estado realmente agota «todas las alternativas antes de facilitar la muerte». Por otro lado, abordará el tema de «cómo es posible que el Estado fallase en todo momento a Noelia menos en propiciar su muerte». «¿Qué ocurre cuando las leyes pensadas para casos extremos se aplican de forma cada vez más amplia, entrando en lo que se conoce como «la pendiente resbaladiza»?», contestarán los ponentes del acto.

La apertura de esta cita correrá a cargo de María San Gil, vicepresidenta de NEOS. La mesa de debate estará compuesta por Elena Postigo, presidenta de la Fundación Lejeune; el doctor Álvaro Gándara, médico especialista en cuidados paliativos; el doctor Tomás Chivato, decano de medicina de la Universidad CEU San Pablo, y lo moderará Ana del Pino, miembro de NEOS y activista provida. El acto lo cerrará María Calvo, profesora, escritora y divulgadora de la dignidad humana.

Eutanasia sin ser parapléjica

Noelia Castillo tenía 25 años cuando se le aplicó la eutanasia hoy, a pesar de que no era parapléjica. Tal y como demuestran los vídeos que publicó OKDIARIO, podía andar aunque lo hiciera con dificultad.

Noelia luchó durante dos años en los tribunales por recibir la eutanasia que pidió. Su padre se posicionó en contra de su decisión y recibió la ayuda de Abogados Cristianos. El progenitor intentó frenar la muerte asistida de su hija de la mano de la Justicia. Finalmente no lo consiguió.

La joven fue diagnosticada con depresión, y sus padres también han tenido problemas de salud. La joven intentó suicidarse después de una agresión sexual múltiple. Se lanzó desde una quinta planta y el intento la dejó postrada en silla de ruedas, completamente dependiente para la mayoría de sus actividades diarias, con dolor crónico constante y un deterioro emocional mayor al que ya sufría antes.

Yolanda, su madre, estuvo con ella durante sus últimos días y la apoyó en su decisión. Sin embargo, esta misma semana ha lanzado un mensaje en redes sociales pidiendo directamente a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, derogar la ley que permitió la muerte de su hija.