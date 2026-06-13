El mundo de la televisión nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos rostros que han marcado a la audiencia de una manera o de otra. En esta ocasión, realizamos un salto al pasado, concretamente a inicios de los años 2000, para recordar a Matías Fernández-Monteverde. El argentino se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la cuarta edición de GH. Una aventura con la que no solo conquistó a la audiencia, sino que también logró hacerse un hueco en la cadena, pero su nombre ha vuelto a la actualidad debido a que, recientemente, Mercedes Milá ha participado en Menudo Cuadro, el pódcast de RTVE Play.

Además de haber hablado de otros temas, la que fue presentadora de Gran Hermano ha indicado que tuvo «una cosita» con Matías. Al respecto, no aportó más detalles, pero el asunto quedó en el aire. «Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que me gustó mucho, y todavía nos escribimos. Es Matías», contó la periodista. Y es que, a pesar de los años, ambos siguen teniendo contacto. Un trato cordial con el que siguen manteniendo el lazo que nació en la época del reality.

«Antes alguna vez y esporádicamente, pero ahora le envío muchos vídeos y cosas de cuando hago surf para que se divierta un rato. Hay muy buen rollo», contó Matías a la revista Lecturas. Respecto al argentino, se sabe que también fue concursante de Supervivientes. Llegó a la final, pero aunque no ganó, ese dinero le ayudó a hacer su vida en otros lugares. Una popularidad que también le brindó la oportunidad de hacer bolos y acudir a diversos eventos.

Matías Fernández-Monteverde es un empresario de éxito

Asimismo, por lo que se ha podido saber, Matías vivió una temporada en Las Palmas de Gran Canaria, luego en Marbella y, posteriormente, se mudó a Mar de Plata. Y es que, ha sido aquí donde ha invertido todo el dinero ganado y se ha hecho propietario, puesto que administra casas en alquiler, compra y vende terrenos, y trabaja como profesor de surf.

Matías ha optado por alejarse completamente del foco mediático. No quiere saber nada de las redes sociales o del mundo de los influencers. Según ha informado el portal Infobae, quiere centrarse en su faceta como empresario y en tener una vida tranquila. Por otro lado, a nivel personal, lleva 15 años con su pareja. Una historia de amor que los ha llevado a pasar por el altar.