Muere el padre de Danna García, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’: «Nos veremos en las estrellas»

No es ningún secreto que Danna García, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas en todo el mundo. A lo largo de su trayectoria, ha participado en un sinfín de series que han conseguido marcar un antes y un después en muchos aspectos, como es el caso de Café con aroma de mujer (1994), Te voy a enseñar a querer (2004) o, incluso, Bella Calamidades (2009). Pero si hay una telenovela que fue un punto de inflexión en su vida, tanto a nivel personal como profesional, fue Pasión de Gavilanes (2003), donde interpretó a Norma Elizondo. Un papel al que volvió a dar vida hace unos años, con la segunda temporada de esta ficción que cautivó al mundo. Ahora, Danna García ha vuelto a ser noticia por algo que no tiene nada que ver con lo profesional, sino con lo personal. Y todo por el fallecimiento de su padre.

A través de una publicación en su perfil oficial en Instagram, la actriz colombiana quiso compartir una serie de fotografías junto a él. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, escribió un texto con el que se despidió públicamente de él. «Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma», comenzó explicando a todos y cada uno de sus seguidores en la mencionada red social. Por si fuera poco, Danna García fue mucho más allá: «Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor». Acto seguido, quiso añadir algo más: «Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, Papi. Sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo».

Como no podía ser de otra forma, la publicación de Danna García en su Instagram no tardó en llenarse de centenares de mensajes dándole el pésame y, sobre todo, brindándole todo su apoyo en estos complicados momentos. De hecho, no solamente lo hicieron fans, sino también muchos rostros conocidos que han tenido la oportunidad de trabajar con ella.

Un claro ejemplo lo encontramos en Juan Alfonso Baptista, actor que dio vida a Óscar Reyes en Pasión de Gavilanes: «Amor, te acompaño en tus sentimientos. Ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble. Amor, contigo estamos». Pero no fue el único intérprete que mostró su apoyo a la actriz.

Entre ellas, nos encontramos a Angelique Boyer, con un conciso y contundente: «Abrazo muy fuerte a tu alma». Sebastián Rulli, por su parte, fue mucho más allá: «Lo lamento mucho, querida Danna! Que en paz descanse tu amado Padre. Fuerte abrazo en el corazón». Además, Aracely Arámbula tampoco quiso dejar pasar la ocasión para mostrar su cariño a Danna tras conocer esta dura noticia.

«Lo lamento mucho, Danna. Es un dolor enorme. Deseo que tu corazón esté lleno de su enorme amor. Él te acompañará como siempre en cada paso… fuerza y FE. INFINITA LUZ PARA TU PAPÁ», comentó la actriz y cantante. Lo que es un hecho es que la pérdida de su padre ha supuesto un durísimo golpe para la colombiana. Descanse en paz.