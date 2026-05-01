Garuba y Campazzo ponen la Final Four a punto para el Real Madrid contra el Hapoel

El Real Madrid ya avista la Final Four de la Euroliga tras volver a imponerse al Hapoel Tel Aviv en el segundo partido de los play off (102-75). El equipo blanco ha llegado al tramo decisivo de la temporada en un nivel óptimo y este viernes cumplió con las expectativas después de su gran fase regular como local, con récord incluido (18 victorias y sólo una derrota), confirmando su pleno en los dos encuentros frente a los israelíes disputados en el Movistar Arena.

Viajará a Bulgaria, concretamente a la desconocida Botevgrad, con la certeza de que si gana el próximo martes a las 18:00 horas será uno de los cuatro equipos de la gran cita por el título en Atenas (del 22 al 24 de mayo). Los de Sergio Scariolo mostraron una versión excelente y súper coral para romper la igualdad y amarrar el triunfo en una brutal segunda parte liderada por Facundo Campazzo (23 puntos, 10/13 en tiros, tres rebotes, seis asistencias y 30 de valoración) y Usman Garuba (13+9+2 y 21).

Ambos fueron capitales para el Real Madrid, que se hizo fuerte desde la defensa y la gran aportación del banquillo: Andrés Feliz (11+5+1 y 12), Théo Maledon (13+1+4 y 14) y Trey Lyles (8+5+2 y 12) decidieron en una noche en la que Mario Hezonja empezó bollante, pegó un bajón y remontó con el paso de la segunda parte (11+7+4 y 13).

La comunión entre la afición y el equipo se volvió a poner de manifiesto este viernes, otro día más en el que el Real Madrid no pudo contar con toda su parroquia en el momento más importante de la temporada hasta ahora. Eso permitió a los blancos liberarse tras un inicio en el que el Hapoel fue ligeramente superior.

Al Hapoel se le agota pronto la gasolina

Los de Dimitrios Itoudis llegaron a estar en +6 a dos minutos del cierre del primer cuarto, pero el Real Madrid pegó el tirón y amagó con escaparse en el segundo tras un parcial de 11-0 con el quinteto suplente (33-26). Vitales Maledon, Feliz y Garuba, que aprovechó su gran oportunidad con creces, sobre todo irrumpiendo en ataque como una seria amenaza para los israelíes.

Se notó cuando se sentaron los tres y Lyles porque los cambios empeoraron al Real Madrid, que dejó escapar la ventaja y permitió al Hapoel reengancharse, igualar el encuentro y marcharse por delante al descanso. Aunque Campazzo, otra vez brutal (12 puntos en la primera parte), impedía que la renta negativa fuese mayor de dos con un canastón a aro pasado sobre la bocina (40-42).

Cuando la bola más quema.

Cuando el reloj más ahoga. 🪄 Facundo 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑻𝑰𝑫𝑰𝑮𝑰𝑻𝑨𝑫𝑶𝑹 Campazzo.#EuroLeague @RMBaloncesto pic.twitter.com/JGNOwEODNY — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 1, 2026

En el Hapoel, Dan Oturu estaba siendo clave en la pintura. Se esperaba que aprovechase la notoria ausencia de Edy Tavares y Blakeney y Elijah Bryant le ayudaron aportando puntos decisivos. Campazzo se empeñó en que el Real Madrid rompiese el partido y la salida de los blancos a la segunda parte fue sensacional.

Con un parcial de 23-9 liderado por el argentino, que mostró todo su arsenal de recursos, y un gigantesco Garuba, el Real Madrid ponía tierra de por medio, agrandando la máxima a +15 (71-56) en el último minuto de un tercer cuarto que cerraba con media victoria y media clasificación a la Final Four en el bolsillo (73-62).

Espectacular final de partido en el Palacio

No había espacio para confianzas por ese 2+1 final de Collin provocado por Alex Len que dejaba con vida al Hapoel en el choque. A los cuatro minutos del último cuarto, ya no había partido. El Real Madrid volvió a comerse la cancha y a dejarse la vida en defensa en cada posesión del rival. Superó los 20 puntos de ventaja, se acercó a los 30 y rebasó los 100, con un triplazo de Gabriele Procida que salió al final, para deleite del Palacio, que se divirtió de lo lindo, ovacionó a Garuba, Campazzo y Sergio Llull y cantó el «¡somos los reyes de Europa!»

Normal, es que este Real Madrid está mostrando sensaciones muy alentadoras de cara a la lucha por el título en Grecia. Primero debe sellarla en Bulgaria para no pasar por el sofoco de traerla de vuelta a la capital de España. Fruto del nivelazo blanco, el Hapoel se desesperó en un último cuarto en el que Vasilije Micic, fatal por cuarta vez esta temporada ante los de Scariolo, era expulsado.