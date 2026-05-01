Rafa Jódar no se pierde una: también acude al Real Madrid-Hapoel tras pasar por el Bernabéu

Es el chico del momento y no se pierde una. Rafa Jódar, madridista confeso, completó su tour por los templos del Real Madrid este viernes, presenciando desde el palco del Movistar Arena el segundo partido de los blancos contra el Hapoel Tel Aviv en los play off de la Euroliga.

Después de entrenar este mismo día en las pistas acopladas por la organización del Mutua Madrid Open en el Santiago Bernabéu (lo hizo con la camiseta de Jude Bellingham), el tenista español de 19 años fue un invitado de lujo en el pabellón blanco.

Además, Rafa Jódar posó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el Movistar Arena, una imagen que compartió el club blanco a través de sus redes sociales.