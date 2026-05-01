Surrealista: el dueño del Hapoel se vuelve a presentar en el Palacio con la bufanda del Valencia Basket

Ofer Yannay, el polémico dueño del Hapoel Tel Aviv, rival del Real Madrid en los play off de la Euroliga, ha vuelto a presentarse en el Movistar Arena con una bufanda que luce el escudo de su equipo y el del Valencia Basket. Algo totalmente surrealista teniendo en cuenta que el oponente es el conjunto blanco, no el taronja. Ya lo hizo el miércoles en el primer partido y lo ha repetido este viernes para el segundo.

El propietario israelí se jacta abiertamente de ser sionista, seguidor de Donald Trump y apoya firmemente que haya guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, siendo su equipo uno de los múltiples organismos perjudicados por el conflicto. Cabe recordar que Hapoel ha disputado prácticamente toda la Euroliga fuera de su país, concretamente en Bulgaria, donde recibirá al Real Madrid la próxima semana para, al menos, el tercer encuentro de la serie.

Fíjense si es extraño el tipo que durante el primer tiempo muerto Yannay se puso a leer un libro a pie de cancha. Concretamente, era ‘Mide lo que importa’, del escritor John Doerr. En la reanudación, celebró efusivamente los puntos del Hapoel, golpeando incluso la valla de publicidad.