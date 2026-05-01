Ejemplar sanción de la Euroliga al «impresentable» Giannakopoulos: puede perderse la Final Four

La Euroliga ha impuesto una sanción ejemplar a Dimitrios Giannakopoulos, el «impresentable» presidente del Panathinaikos, como lo definió el entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez. El club taronja denunció ante la competición la «actitud deplorable» del propietario griego y este viernes esta le ha multado justo donde más le duele.

El dueño no podrá asistir a los siguientes tres partidos de su equipo, por lo que si este firma un 3-0 el próximo martes tras las dos victorias en el Roig Arena, se perderá también la Final Four que se celebrará precisamente en su pabellón, el OAKA Arena de Atenas.

Además de la prohibición de entrar a encuentros de baloncesto, la Euroliga le ha multado con 10.000 euros. Giannakopoulos, famoso por sus salidas de tono como la del pasado jueves tanto contra los rivales como con su propio equipo, invadió la mesa de anotación para protestar continuamente por el arbitraje, que dicho sea de paso fue muy favorable para su Panathinaikos.

¿Giannakopoulos sin su Final Four?

Esto, en el reglamento de la Euroliga, la de Giannakopoulos se recoge como una infracción leve, lo cual le ha costado no poder estar en los próximos tres encuentros. El Panathinaikos tiene los play off realmente encarrilados y todo hace indicar que, con la presión del OAKA Arena, sellarán el tercer y último triunfo el miércoles y pasarán a su Final Four.