Abascal advierte a los españoles: «Sánchez intentará robar las elecciones de 2027»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado que Pedro Sánchez intenta robar las próximas elecciones. El líder de Vox lo ha hecho en Jaén, tras denunciar «un intento de boicot» por parte de la Delegación de Gobierno para anular los permisos de manifestación solicitados por el sindicato Solidaridad, cuyo lema era «NO A MERCOSUR».

Después del acto, donde ha participado junto al secretario general del sindicato, Jordi de la Fuente, y del candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, Abascal ha lanzado una advertencia: «Pedro Sánchez va a intentar robar las elecciones de 2027».

El líder de Vox ha asegurado ante los asistentes que «lo peor de Sánchez está por llegar» y ha criticado a quienes, a su juicio, están dando por amortizado al presidente del Gobierno antes de tiempo. «El mayor error que podemos cometer es dar por derrotado a Sánchez», ha señalado, advirtiendo de que esa percepción provoca que «se dejen de hacer las cosas necesarias para derrotarle».

Abascal ha ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha intentado impedir» la manifestación de Solidaridad y el acto de la formación, que coincidía con otras convocadas por UGT y CCOO, tras haberle otorgado los permisos, según ha podido saber OKDIARIO. Desde Solidaridad habían trasladado que, según fuentes policiales, «no existía riesgo para desarrollo». Finalmente, tras cambiar la ubicación, la manifestación se ha llevado a cabo.

1 DE MAYO pic.twitter.com/XiYr9nkn28 — Sindicato Solidaridad 🇪🇸 (@solidaridad_esp) May 1, 2026

En este contexto, el presidente de Vox ha ido más allá al afirmar con rotundidad que el presidente del Gobierno «va a intentar robar las próximas elecciones del año 2027». Ha acusado a Sánchez de utilizar «todas las estructuras del Estado» en su beneficio, mencionando expresamente al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a la televisión pública, sosteniendo que ambos organismos están siendo utilizados como herramientas de propaganda, denunciando que «persiguen a la oposición» mientras evitan cuestionar al Ejecutivo.

En su intervención, ha cargado especialmente contra el PP, al que acusa de confiarse en exceso por las encuestas. Según ha afirmado, «ya están repartiéndose ministerios» y anticipando medidas de gobierno, repitiendo —en su opinión— el mismo error que en 2023. «Sánchez sigue ahí», ha insistido.

El líder de Vox ha tratado de concienciar a los asistentes que el Gobierno de Sánchez cuenta con apoyos internacionales que, según él, incluyen «dictadores, tiranos, islamistas y terroristas», además de grandes fortunas extranjeras. En concreto, ha mencionado al entorno de George Soros, vinculándolo con el respaldo a las políticas migratorias del Ejecutivo.

Por último, el líder de Vox ha asegurado que su formación ya está trabajando para evitar una supuesta manipulación del censo electoral. Ha destacado la labor del eurodiputado Jorge Buxadé, quien —según ha dicho— encabeza una «batalla jurídica» para garantizar la limpieza de los próximos comicios.