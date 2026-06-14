Es la noria más alta de España y está en Barcelona: mide 61 metros y ahora cambia de ubicación con vistas al mar

Para hacer más atractivos los días estivales, hay diversidad de atracciones en la ciudad. una de ellas, la famosa noria que antes estaba en el Port Vell (en concreto durante las vacaciones de Navidad) y ahora se traslada a otro lugar. La Noria Monumental es la noria más alta de España y está en Barcelona. Si bien hay que señalar que no es exclusiva de la ciudad, puesto que ya ha recorrido otras regiones españolas como Valencia o Palma de Mallorca.

En este momento ya está en Barcelona y del Port Vell se ha ido a la Plaza Rosa dels Vents, al lado del famoso Hotel Vela para que nos quede algo más clara la ubicación. Aunque está algo más lejos que en la anterior ubicación, permite estar en un lugar con más superficie y distancia. Y poder contemplar el mar de fondo.

Cómo es la noria más alta de España

Noria Monumental ya tiene historia y se posiciona como una de las atracciones más conocidas y vendidas de las ciudades. Se fabricó en 2000 por la empresa española Robles Bouso (Madrid), propiedad de Atracciones Buendía.

Se desmonta y está en diversos eventos para que todos gocen de sus atractivos. Principalmente se desplaza por Cataluña, pero como hemos destacado también ha estado en otras ciudades como Valencia o Bilbao.

Destaca porque mide 65 metros de altura y tiene 24 cabinas con aire acondicionado, con capacidad máxima de 10 personas, una de ellas accesible para Personas de Movilidad Reducida. Propiedad de Atracciones Buendia, fue fabricada por la empresa Robles Bouso en el año 2000.

A diferencia de las que encontramos en algunos parques de atracciones como el Tibidabo, algo más tradicionales, la noria más alta de España es espectacular. Ofrece un color de luces únicos que hace que se vea desde muchos puntos de la ciudad.

Está pintada de blanco, los cristales son unos de color naranja y otros transparentes. Y es la noche cuando se encienden las luces, porque hay un juego de luces potente a base de Led que está en el exterior de las cabinas, en los radios y en una pantalla octogonal central controlada. También las luces dan lugar a dibujos y animaciones. Fue en 2012 cuando se cambió e incorporó las luces Led antes comentadas.

En 2012, la atracción fue renovada y se cambió de color. Durante las noches, llega lo mejor porque se ilumina con colores diferentes, en general, tanto las cabinas como los exteriores.

Otras norias de la ciudad

Este tipo de atracción es siempre un reclamo para grandes y pequeños. Da igual la ubicación porque siempre es un lugar al que suelen ir familias y grupos de amigos.

No solamente la noria más alta de España es protagonista de las ciudades. también hay muchas otras. en Barcelona, hay que destacar la noria del parque de atracciones Tibidabo, que va cambiando de atracciones y su noria permanece ahí por ser un gran atractivo para todos.

Aunque ya había otras, la actual se llama Giradabo. En los años 50 y en los años 60 se instalaron varias, dos infantiles y la gran rueda panorámica al nivel 6, donde actualmente está situado el Carrusel.

A finales de los años 80 se inauguró el Panoramic, la noria predecesora del actual Giradabo, que llegó al Parque en 2014 y donde se adaptó una cesta para personas con movilidad reducida.

Está situada en el nivel más alto de la montaña. Te permitirá subir hasta las nubes y disfrutar de unas increíbles vistas de la ciudad de Barcelona, el mar y su entorno.

Puedes subir: +130 cm

Puedes subir solo con acompañante: 95-130 cm

No puedes subir: 0-95 cm

Más atracciones en las que pasarlo bien en Barcelona

El verano es época de disfrute. Barcelona tiene muchas atracciones en las que pasarlo bien. Además de sus playas, están los museos y los dedicados especialmente a los niños. Ello junto a edificios imponentes que visitar por fuera y por dentro, ecos del modernismo como La Sagrada Familia o la Casa Batlló.

El Park Güell es otra de las obras de Gaudí en las que perderse. En lo alto de la zona de Gràcia permite ver todo el modernismo en su más bella expresión y también vistas panorámicas a Barcelona.

Si se trata de expresiones como la noria, el Tibidabo alberga más atracciones como la Talaia: que se abrió con 50 m de altura que ascendía a los visitantes hasta situarlos a 551 m sobre el nivel del mar. Hoy, es una atracción única en el mundo que no ha perdido la capacidad de ofrecernos sensaciones difíciles de olvidar. Un auténtico balcón en la ciudad de Barcelona.