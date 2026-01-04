Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona: horario, recorrido y cortes de tráfico

La Cabalgata de Reyes 2026 de Barcelona es uno de los acontecimientos más esperados del calendario navideño en la ciudad, una celebración que combina tradición, ilusión y espectáculo para miles de familias. Cada año, el 5 de enero —víspera del Día de Reyes— Melchor, Gaspar y Baltasar son recibidos con gran entusiasmo en la ciudad condal, marcando el inicio de una jornada festiva que culmina con el reparto de regalos a los más pequeños.

Aunque cada barrio de la ciudad tiene su propia cabalgata, es la más grande y mayor, central de este evento, la que recibe a sus majestades en barco desde el Mar Mediterráneo, por donde entran a la Ciudad Condal. Desde aquí se realiza un recorrido por las calles más importantes de Barcelona. Hablamos de un evento que no solo es una tradición profundamente arraigada en la cultura española, sino que también representa un momento comunitario donde generaciones se reúnen para compartir emociones, luz y color. En este caso, la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona vuelve a apostar por un formato que mezcla tradición con propuestas renovadas, respetando la esencia de esta celebración centenaria.

Cómo será la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona

Desde la llegada de Sus Majestades por mar hasta el recorrido por algunas de las principales avenidas de Barcelona, los preparativos están en marcha para ofrecer un desfile que no solo sorprende por su contenido artístico y coreográfico, sino que también sea accesible y participativo para todos.

A continuación, te explicamos paso a paso en qué consistirá esta cabalgata, dónde se realizará cada acto y qué detalles logísticos están previstos para que los ciudadanos puedan organizar su asistencia con antelación y disfrutar de una tarde mágica en familia.

Uno de los momentos más simbólicos de la Cabalgata de Reyes 2026 de Barcelona es la llegada de los Reyes Magos a la ciudad por mar, una escena que encarna la tradición mediterránea de recibir a Sus Majestades de manera majestuosa y espectacular. La recepción está programada para las 16 horas en el Portal de la Pau, en el Port Vell, en Drassanes, donde las embarcaciones atracan y los Reyes serán recibidos oficialmente por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

En este acto protocolario se entregan el pan y la sal, símbolos de hospitalidad tradicionales en muchos países europeos y mediterráneos, y la llave mágica que abre todas las casas para que los Reyes puedan repartir regalos durante la noche del 5 al 6 de enero.

Esta ceremonia no solo es un gesto simbólico, sino también una muestra de la cultura local y la importancia de preservar costumbres con significados profundos de bienvenida y generosidad.

Inicio del desfile y recorrido por la ciudad

Tras la llegada por mar, la Cabalgata de Reyes 2026 comenzará a las 18.00 horas con la salida de las carrozas desde la avenida del Marquès de l’Argentera, junto al paseo de Circumval·lació. Desde allí, el cortejo real se desplazará por un itinerario que recorre varias de las arterias principales del centro de Barcelona, creando un espectáculo de luz, color y música.

El desfile pasará por el paseo de Colón, seguirá por la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau y el entorno del Mercado de Sant Antoni, antes de continuar por la calle de Sepúlveda y terminar en la plaza de España, junto a la Font Màgica de Montjuïc. Esta ruta amplia y emblemática permite a miles de espectadores situarse en puntos estratégicos para ver pasar a las carrozas, las comparsas, los músicos y los personajes que acompañan a los Reyes desde Oriente.

Durante el recorrido, el público espera, como cada año, un amplio despliegue de artes escénicas, música y coreografías que combinan elementos tradicionales con propuestas modernas diseñadas por escenógrafos, coreógrafos y artistas locales e internacionales.

Logística y atención al público

La organización de la Cabalgata de Reyes 2026 no solo se centra en el desfile en sí, sino también en garantizar que la asistencia sea segura y cómoda para todos los ciudadanos.

Para ello, se han habilitado espacios reservados para personas con discapacidad o diversidad funcional con acreditación, lo que facilita la visibilidad y accesibilidad del evento.

Además, debido al paso de las carrozas y el gran número de asistentes que se desplazan a lo largo del recorrido, se prevé que varias calles del itinerario experimentan restricciones de tráfico y cortes parciales desde la tarde hasta el final del desfile.

Esto incluye la necesidad de planificar el transporte público para ir de un lado a otro y especialmente poder ver el tramo que vaya mejor de la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona.

Mientras que se aconseja tener presente otras alternativas a los vehículos privados para llegar a los puntos donde pasa la famosa cabalgata de la ciudad sin problemas ni complicaciones.