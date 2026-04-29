Programa completo de las fiestas del 2 de mayo de Madrid: fechas clave, conciertos, actividades y actos

Madrid vuelve a concentrar buena parte de su actividad cultural en torno al 2 de mayo, una fecha que cada año se vive con bastante intensidad en la ciudad. No es sólo el festivo, que ya tiene peso por sí mismo, sino todo lo que se organiza alrededor durante varios días, de modo que conviene conocer el programa y ver qué actividades organiza la ciudad para conmemorar estas fiestas del 2 de mayo 2026.

Para este año 2026, la programación llega bastante cargada y con algún añadido que no se había visto hasta ahora, como el espectáculo de drones o una recreación histórica más amplia. A eso se suman conciertos gratuitos y propuestas culturales repartidas por distintos puntos, así que si estás pensando en aprovechar esos días o simplemente quieres saber qué hay organizado, este es el programa completo de las fiestas del 2 de mayo en Madrid, con fechas, conciertos y actividades.

Cuándo son las fiestas del 2 de mayo en Madrid 2026

Aunque el día central sigue siendo el 2 de mayo, la programación no se queda solo ahí. Este año arranca el 30 de abril y se alarga hasta el 3 de mayo, así que en la práctica son varios días seguidos con ambiente en la ciudad.

El grueso de los conciertos y actividades se concentra en la explanada de Puente del Rey, que vuelve a funcionar como punto principal, aunque no es el único espacio. También hay propuestas en otros barrios y municipios de la región.

Programa de las fiestas del 2 de mayo 2026

Mañana jueves 30 de abril es el arranque. A partir de las 20:00 horas se suben al escenario Berkana y Los Seminuevos, y un poco más tarde, hacia las 21:30, será el turno de Lobos Negros. Es un inicio bastante directo, con música desde el primer día.

El viernes 1 de mayo cambia algo el tono. Por la mañana, a las 12:30, hay una gala de zarzuela con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, una de esas citas más clásicas dentro del programa. Ya por la tarde, sobre las 19:30, actúa Bely Basarte, y después llega Judeline, en un horario más de noche.

El sábado 2 de mayo es el día fuerte. Desde la 13:00 y durante la tarde se desarrolla la recreación histórica del levantamiento de 1808, que no se queda en un solo punto, sino que recorre zonas como la calle de Alcalá, la Puerta del Sol y el entorno de Puente del Rey. A eso se suman los conciertos: primero joseluis, alrededor de las 19:30, y más tarde Alcalá Norte.

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El domingo 3 de mayo baja un poco la intensidad de los conciertos, pero sigue habiendo actividad. Es el día más centrado en lo tradicional, con el Encuentro de Folclore, pasacalles y propuestas culturales como la proyección de Rondallas.

Conciertos del 2 de mayo en Madrid

La música vuelve a ser una parte importante del programa, y además bastante variada. No se queda en un solo estilo, sino que mezcla propuestas más actuales con otras más clásicas. Por un lado están los conciertos de pop y música alternativa, con nombres como Bely Basarte, Judeline o Alcalá Norte. También aparece joseluis, que encaja más en un formato de cantautor.

Luego hay espacio para otros sonidos, como el rock de Lobos Negros o la propuesta de Berkana. Y, en paralelo, la zarzuela con la ORCAM, que mantiene ese vínculo con lo más tradicional. Esa mezcla es bastante habitual en este tipo de celebraciones y permite que el programa no se limite a un solo público.

Actividades y actos del 2 de mayo en Madrid

Más allá de los conciertos, el eje sigue siendo histórico. La recreación del levantamiento de 1808 es uno de los momentos más llamativos del programa. Este año se ha planteado como un recorrido con distintos puntos, con participación de voluntarios, caballos, carruajes y escenificación de episodios como la defensa del cuartel de Monteleón. No es una recreación estática, sino que se mueve por la ciudad.

A eso se suma otra de las novedades: el espectáculo «Madrid en el Cielo», con 1.000 drones en el parque de la Cuña Verde de Latina. Es una exhibición de unos 12 minutos que recrea escenas relacionadas con la historia y los símbolos de la región.

También hay espacio para el folclore, con actuaciones en Puente del Rey y en el parque de Santander, además del Encuentro de Folclore del domingo. Y luego están los planes más repartidos, como el programa «Música en el aire», que lleva conciertos a municipios como Parla, Valdemoro o Galapagar.

Al final, el resultado es un puente con bastante movimiento. No todo pasa en el mismo sitio ni al mismo tiempo, y eso hace que haya margen para elegir. El 2 de mayo sigue siendo el día clave, sobre todo por la parte histórica, pero lo cierto es que desde el 30 de abril ya hay ambiente y se mantiene hasta el domingo. Así entre conciertos, recreaciones y actividades culturales, Madrid ofrece durante esos días una programación bastante completa, sin necesidad de salir de la ciudad.