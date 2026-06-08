La nueva realidad en Barcelona: con la natalidad en niveles que no se veían desde 1939, la población autóctona ya es minoría

Barcelona siempre ha sido una ciudad construida a partir de la llegada de nuevas personas. En los años 80, miles de españoles, especialmente procedentes de Andalucía, Extremadura y otras zonas rurales del sur del país, encontraron en la capital catalana una oportunidad para rehacer sus vidas. Su potente tejido industrial, las fábricas y la necesidad constante de mano de obra convirtieron a la ciudad en un auténtico refugio para quienes buscaban empleo y nuevas oportunidades.

Entre ellos también hubo quienes huían de la persecución política del franquismo y encontraron en Cataluña una nueva oportunidad para empezar de cero. Décadas después, Barcelona sigue siendo un territorio de llegada, pero el fenómeno migratorio ha cambiado por completo de escala y procedencia. Tanto, que una realidad demográfica ya se ha impuesto en la ciudad: la población nacida en Barcelona ha dejado de ser mayoritaria.

Los últimos datos demográficos publicados por el Ayuntamiento revelan que los habitantes autóctonos representan actualmente solo el 44,6% de la población total. Dicho de otro modo, hoy es más probable cruzarse por las calles de la Ciudad Condal con una persona nacida fuera de Barcelona que con alguien originario de la propia ciudad, según ha compartido Xataka.

Se trata de una transformación que no ha ocurrido de la noche a la mañana. Desde hace años, la inmigración se ha convertido en el principal motor demográfico de la capital catalana, compensando una caída de la natalidad que ya alcanza niveles históricos.

La natalidad más baja desde el final de la Guerra Civil

La fotografía demográfica de Barcelona refleja una situación inédita. En 2025 nacieron 11.012 bebés, una cifra que supone un descenso del 1,3% respecto al año anterior y que constituye el segundo peor registro desde que existen datos comparables.

Para encontrar una cifra más baja hay que remontarse a 1939, el año en que terminó la Guerra Civil. Entonces nacieron 8.992 niños en una ciudad que además contaba con una población mucho menor que la actual.

El contraste con los años del llamado «baby boom» resulta especialmente llamativo. En 1973 llegaron al mundo 31.689 bebés en Barcelona, casi tres veces más que los registrados el pasado año.

Esta caída sostenida de los nacimientos ha provocado que el saldo vegetativo de la ciudad, la diferencia entre nacimientos y defunciones, continúe siendo negativo. Durante 2025 murieron 3.549 personas más de las que nacieron, una tendencia que se repite en prácticamente todos los distritos de la ciudad.

La inmigración sostiene el crecimiento de Barcelona

Pese al desplome de la natalidad, Barcelona mantiene una población relativamente estable. A 1 de enero de 2026 la ciudad contaba con 1.729.963 habitantes, apenas un 0,1% menos que el año anterior.

La explicación está en la inmigración. Mientras el saldo natural fue negativo, el saldo migratorio aportó 11.383 nuevos residentes, compensando con creces la pérdida demográfica derivada de la baja natalidad.

Actualmente viven en Barcelona 626.924 personas nacidas fuera de España. Más de la mitad proceden de países americanos, aunque también destacan importantes comunidades originarias de Pakistán, Marruecos, Italia y China. En total, la ciudad reúne residentes de 181 nacionalidades distintas.

Además, cerca del 30% de los nacidos en el extranjero ya han obtenido la nacionalidad española y representan alrededor del 11% del padrón municipal.

Una ciudad más diversa y más envejecida

La transformación no solo se aprecia en el origen de los habitantes, sino también en la estructura de edades. Aunque buena parte de los inmigrantes que llegan a Barcelona son jóvenes, la edad media de la población ha aumentado hasta los 44,6 años.

La ciudad cuenta ya con 1.196 centenarios, la cifra más alta registrada hasta la fecha, mientras disminuye el peso de los hogares con niños y adolescentes.

Los datos reflejan así una doble realidad: una Barcelona cada vez más diversa, pero también cada vez más envejecida y dependiente de la inmigración para mantener su equilibrio demográfico.

Lo que comenzó hace décadas con la llegada masiva de trabajadores procedentes de otras regiones españolas ha evolucionado hasta convertir a la capital catalana en una de las ciudades más cosmopolitas del sur de Europa. Una transformación silenciosa que hoy se traduce en un dato histórico: los barceloneses de nacimiento ya son minoría en su propia ciudad.