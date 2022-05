¿Qué se celebra el 2 de mayo y por qué? Hoy lunes es 2 de Mayo por lo que es un día festivo en Madrid. En concreto se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Una celebración que tiene que ver con el momento en el que los madrileños se levantaron frente a las tropas de Bonaparte pero además, el origen del Día de la Comunidad se remonta al 1 de marzo de 1983, cuando fue aprobado el Estatuto de esta comunidad. Un día que este 2022 cae en lunes pero que se unirá a la celebración del Día del Trabajador que fue ayer domingo, pero cuya festividad se ha movido al martes.

¿Qué se celebra el 2 de mayo y por qué?

El 2 de Mayo o Dos de Mayo es un día de gran celebración en Madrid. Un día que conmemora la fecha del 2 de mayo de 1808, cuando los madrileños se sublevaron contra el ocupante francés, en este caso José Bonaparte, hermano de Napoleón, destinado a ocupar el trono de España. El mariscal de Napoléon, Murat lanzó una ofensiva y provocó miles de muertos entre la multitud tras haber dado muerte a los líderes de la rebelión, una escena que Goya inmortalizaría en su famoso cuadro sobre los fusilamientos del 3 de mayo (imagen de arriba). Siguieron seis años de una guerra de independencia que terminó con la victoria del pueblo español y el retorno al trono de Fernando VII.

Fiesta simbólica donde las haya, el 2 de Mayo es también un momento de júbilo cuyo corazón es el madrileño barrio de Malasaña, en torno a la plaza del Dos de Mayo. Antiguamente un lugar de combate, luego se convirtió en el centro de la movida madrileña en los años 80 y fue también en mayo de 2011, punto de concentración de los “Indignados” del famoso 15.M.

La celebración del 2 de Mayo en Madrid

Para, este 2 de mayo, las calles de Madrid se engalanan y en la propia plaza del Dos de Mayo habrá talleres y actividades pensadas para los más pequeños. Además habrá música, teatro de calle y una gran feria que atrae a una multitud que muchas veces viene de lejos. El año pasado, en 2021, la situación por el Covid hizo que las fiestas se centraran en evitar aglomeraciones demasiado numerosas. No más de 1.000 personas era la consigna, pero este 2022 parece que se podrá celebrar un 2 de mayo con toda la normalidad, aunque siempre respetando cierta distancia de seguridad.

Y como no, no podemos olvidarnos del que es uno de los principales actos que se celebran en el Día de la Comunidad de Madrid, y que no es otro que la ofrenda floral a los héroes caídos en el cementerio de la Florida así como un desfile militar en la Puerta del Sol.