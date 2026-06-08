Son Fusteret se prepara para recibir a más de 100.000 personas que elegirán la mejor hamburguesa de Mallorca

El recinto ferial de Son Fusteret se prepara para vivir la edición más espectacular de la historia del Mallorca Burger Fest tras el éxito cosechado en la pasada edición. La gran feria gastronómica dedicada a las hamburguesas y al producto local regresa este mes de junio con novedades muy atractivas que consolidan su crecimiento y la convierten en una de las grandes citas gastronómicas y familiares de toda Baleares.

La principal novedad de esta edición es que, por primera vez, el evento se celebrará durante dos fines de semana consecutivos. Así, el Mallorca Burger Fest abrirá sus puertas del 11 al 14 de junio y volverá a hacerlo del 18 al 21 de junio, ofreciendo a la sociedad mallorquina el doble de oportunidades para disfrutar de una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento, cultura y ocio para todas las edades.

Según ha informado el director de Son Fusteret, Víctor Grande, esta ampliación responde al extraordinario éxito alcanzado en la pasada edición, que reunió a más de 60.000 visitantes y consolidó el evento como una de las referencias gastronómicas más importantes del archipiélago. Un crecimiento que refleja el enorme interés que despierta una propuesta capaz de atraer tanto a amantes de la gastronomía como a familias que buscan disfrutar de una experiencia diferente.

Uno de los pilares fundamentales del Mallorca Burger Fest continúa siendo su firme compromiso con el producto local. Por ello, en esta edición participarán un total de 19 food trucks procedentes de diferentes puntos de Mallorca, que elaborarán sus propuestas utilizando ingredientes de proximidad y producto kilómetro cero.

La organización mantiene así su apuesta por apoyar a los productores locales, fomentar el consumo responsable y poner en valor la calidad de las materias primas mallorquinas, convirtiendo cada hamburguesa en un escaparate del potencial gastronómico de la isla.

Desde el Ayuntamiento de Palma han informado que el Mallorca Burger Fest ya ha sido declarado como evento de interés público, ya que «refleja el dinamismo y la capacidad de atracción que tiene hoy Palma». Según la regidora de Comercio del Consistorio palmesano, Lupe Ferrer, la Mallorca Burger Fest es un «motor económico para la capital, pero también expresión cultural y un elemento de cohesión social y de proyección exterior».

La búsqueda de la mejor hamburguesa del Mallorca Burger Fest volverá a ser uno de los grandes atractivos del evento. Para ello, la organización ha reunido a un jurado de reconocido prestigio formado por Miguel Such, comunicador y presentador; Emily Costa, nutricionista y divulgadora especializada en alimentación saludable; Bernabé Caravotta, chef y fundador de Vandal Palma; Seba Pérez, socio de Vandal Palma y especialista en experiencia gastronómica; y La Cocina del Pirata, uno de los creadores de contenido gastronómico más influyentes del panorama nacional.

Asimismo, este año llega otra de las grandes novedades de la feria gastronómica: el público también tendrá voz en la elección de la hamburguesa ganadora. Los asistentes podrán votar por su propuesta favorita y sus valoraciones se sumarán a las del jurado profesional para determinar la clasificación final. De esta manera, la decisión combinará el criterio técnico de los expertos con la opinión de miles de visitantes, convirtiendo el concurso en una experiencia mucho más participativa y emocionante.

Actividades infantiles y sorteo de un coche Hyundai

Más allá de la gastronomía, Mallorca Burger Fest se ha consolidado como un gran espacio de ocio familiar. Durante los ocho días de celebración, el recinto ofrecerá una amplia programación de actividades pensadas para todas las edades. Los más pequeños podrán disfrutar de zonas infantiles, talleres, animación y numerosas actividades diseñadas para convertir la visita en una experiencia inolvidable.

La programación familiar se verá reforzada este año con la participación de una de las artistas infantiles más queridas de Mallorca, María Bimbolles, que actuará los sábados 13 y 20 de junio ofreciendo dos espectáculos especialmente dirigidos al público familiar. Asimismo, el evento contará con una actuación muy especial del Ballet de Delfina Osorio, que aportará un componente artístico y cultural de gran valor a la programación.

A todo ello se sumará la participación de numerosos grupos musicales locales que llenarán el recinto de música en directo durante ambas semanas, reforzando el compromiso del evento con el talento artístico de la isla.

La organización ha trabajado para garantizar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes. El recinto contará con vigilancia, personal de seguridad, servicios adaptados y amplias zonas de aparcamiento que facilitarán el acceso de familias y visitantes, garantizando que todos puedan disfrutar del evento con total tranquilidad.

Entre las grandes sorpresas de esta edición destaca también el sorteo de un vehículo Hyundai totalmente gratuito entre todos los asistentes. Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la colaboración de Hyundai Proa Automoción por la cesión del vehículo que será entregado al afortunado ganador, una iniciativa que añade un atractivo adicional a una edición ya de por sí excepcional.

Uno de los aspectos que mejor define la filosofía del Mallorca Burger Fest es su carácter abierto y accesible para todos los públicos. Por ello, la entrada volverá a ser completamente gratuita durante todos los días de celebración. La organización mantiene así su compromiso de acercar la gastronomía de calidad, el ocio familiar, la música y la cultura local al mayor número posible de personas.

Con dos fines de semana de duración, más de 60.000 visitantes como referencia, 19 food trucks con producto mallorquín, un jurado de prestigio, voto popular, actividades infantiles, actuaciones de María Bimbolles, la participación del Ballet de Delfina Osorio, música en directo, entrada gratuita y el sorteo de un Hyundai, Mallorca Burger Fest 2026 se presenta como la edición más grande, completa y ambiciosa de toda su historia.