Son Fusteret elegirá esta semana la mejor hamburguesa de Mallorca

El recinto de Son Fusteret de Palma acogerá por primera vez en su historia la competición Mallorca Burger Fest. Del 2 al 5 de octubre, los ciudadanos de LA capital balear y de toda la isla podrán disfrutar de las mejores hamburguesas gourmet y clásicas en un evento en el que se esperan miles de personas.

Cuatro días de música en directo, DJ’s sets, actividades infantiles y, sobre todo, gastronomía local. Y es que todo aquel que acuda a Son Fusteret se encontrará toda una variedad de hamburguesas repartidas en más de 20 food trucks, junto con opciones dulces y repostería.

La primera edición del Mallorca Burger Fest contará con los chefs y creadores más talentosos de la isla, quienes competirán durante cuatro intensas jornadas por ser reconocidos como los mejores en su categoría, evaluados por un jurado.

Dicho jurado estará formado por expertos como el cocinero Miquel Calent, el presentador Miguel Such y los influencers Twoarehere y Emily Costa. Todos ellos evaluarán todas las opciones y se decidirán por las tres primeras contemplando el siguiente criterio:

Cada hamburguesa deberá ser evaluada de inmediato según los siguientes criterios, con un máximo total de 100 puntos:

Sabor e intensidad

Equilibrio de ingredientes

Calidad del producto

Textura y jugosidad de la carne

Pan y acompañamientos

Coherencia de mordida

Aspecto visual, montaje y atractivo en bandeja/plato

Originalidad y creatividad

Propuesta diferenciadora

Combinación innovadora de sabores

Cabe mencionar que Café Mutante, la reconocida marca, contará con su propio espacio para acompañar los dulces y postres del festival. Se podrá degustar del exquisito Mojito Túnel y Hierbas Tunel 00, ambas opciones sin alcohol.

Horario del Mallorca Burger Fest

Jueves 2 y viernes 3 de octubre (18:30 – 24:00):

Happy Mondays Live Music, una productora local con un proyecto increíble entre manos, apuesta por las bandas emergentes de la isla que serán la banda sonora del festival junto a los djs en vivo para crear el ambiente perfecto durante la tarde y la noche.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre (12:00 – 24:00):

Sábado y domingo, 12:00 a 14:30 horas: Actividades familiares, con especial atención al público infantil.

Actividades para niños y familias con Aloha Mental, DJ Jonash, y la participación de la mascota oficial del festival.

De 16:00 – 24:00: Música en directo de nuestras bandas locales y dj conocidos de la isla, con novedades y sorpresas para todos los públicos.

Sábado y domingo, 16:00 – 24:00: Música en directo y DJ sets para animar las tardes y noches del festival.