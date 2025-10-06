La Mallorca Burger Fest cierra su primera edición con más de 50.000 asistentes

La primera edición de la Mallorca Burger Fest cerró una exitosa primera edición con más de 50.000 asistentes, que se pasaron por el recinto de Son Fusteret de Palma durante los cuatro días de celebración.

XTREM SMASH ha sido la hamburguesa vencedora del evento, con Sexto Sentido en segundo lugar y The Burguers Mafia cerrando el podio.

La primera edición del Mallorca Burger Fest ha superado todas las expectativas, consolidándose como un evento musical (con grupos locales) y gastronómico de referencia en la isla, marcando un precedente en el sector.

Más de 20 food trucks, kilómetro cero, ofrecieron hamburguesas gourmet y clásicas, junto con opciones dulces y repostería, creando una experiencia gastronómica única.

Los visitantes también disfrutaron de actividades para niños y adultos, música en directo y DJ sets, garantizando entretenimiento para todos los públicos. Esta primera edición se posiciona ya como un evento emblemático de la isla.

Cada hamburguesa fue evaluada con los siguientes criterios: Sabor e intensidad, equilibrio de ingredientes, calidad del producto, textura y jugosidad de la carne, pan y acompañamientos, coherencia de mordida, aspecto visual, montaje y atractivo en bandeja/plato, originalidad y creatividad, propuesta diferenciadora y combinación innovadora de sabores.

El acto de entrega de premios estuvo presentado por Jaume Colombás y Victoria Sitges (Maria Bimbolles).