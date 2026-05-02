La dura confesión de Makoke en su peor etapa con Kiko Matamoros: «Mi madre tuvo que prestar dinero a Kiko»

Parece que Makoke comienza a levantar cabeza, aunque todavía no se encuentra en el momento óptimo en el que le gustaría estar. La colaboradora lleva mucho tiempo en el foco mediático por diversos problemas, algunos propios y otros relacionados con su ex pareja, Kiko Matamoros. Al margen de los problemas con la Agencia Tributaria y de haberse sentado en el banquillo hace escasas semanas por un presunto delito de ocultación de patrimonio entre 2009 y 2014, la colaboradora ha relatado episodios muy delicados, como los supuestos malos tratos que habría sufrido durante su relación con él.

Parece que la madre de Anita Matamoros ha decidido no callarse más y empezar a cerrar asuntos antes de su gran día, ya que queda apenas un mes y medio para que contraiga matrimonio el 16 de junio con Gonzalo, su actual pareja. La colaboradora anunció esta nueva fecha tras haber cancelado previamente el enlace previsto para septiembre de 2025 por motivos familiares y de salud.

En la entrevista de la semana pasada en ¡De Viernes!, Makoke no se mordió la lengua y está claro que no se dejó nada en el tintero, algo que levantó ampollas en su ex marido. Esta noche lo ha dejado claro: «Tengo derecho a hablar después de 20 años. Vengo a contar mi verdad y poner punto y final».

La reacción de Kiko Matamoros a la entrevista de Makoke

Según se ha afirmado, el colaborador de televisión vio la entrevista en directo. El que fuera su pareja durante más de 20 años no quería perder ni un solo detalle, tal y como contó su ex compañera de programa Lydia Lozano: «Kiko lo está viendo todo y se está riendo, me pide que diga que Makoke cuente dónde está la herencia de su madre y cómo la ha cobrado, que su madre le debió dar unos 3.000 euros». Una estrategia que, según el entorno de la colaboradora, buscaría desviar la atención de las acusaciones de malos tratos.

A su vez, hace unos días las cámaras seguían a la hija que tuvo con su primera mujer, Laura Matamoros, que, aunque dijo poco, fue contundente: «Que se dé un puntito en la boca», en referencia a su ex madrastra.

«Con el paso del tiempo, logré entender a Marian Flores»

En la entrevista de esta noche, Makoke no ha dudado en afirmar de manera rotunda: «Yo creía lo que me contaba Marián Flores, con el paso de los años la he entendido», a lo que ha añadido: «Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que Kiko no cuenta ni una sola verdad». A su vez, asume que Flores es una persona anónima, algo que ha remarcado en varias ocasiones: «Me da pudor hablar de ella, es una persona fuera de este mundo».

También ha surgido un momento de tensión cuando, a colación de la conversación, Ángela Portero ha sacado a relucir los supuestos problemas judiciales de su actual pareja, Gonzalo. Makoke no ha dudado en salir en su defensa afirmando: «Creo en la inocencia de mi pareja, su caso está pendiente de juicio».

«Mi madre tuvo que transferir dinero a Kiko»

Makoke ha confesado uno de los episodios más delicados de su matrimonio, una etapa en la que Kiko Matamoros se quedó sin trabajo. Coincidía además con un momento personal complicado, en el que la relación atravesaba tensiones importantes. La colaboradora ha explicado: «Fue una época complicada. Estaba mal y mi madre le tuvo que hacer una transferencia de dinero, del cual se gastó la mitad casi de inmediato. No era el momento para decirle nada, ¡lo que faltaba!. Esa fue la época en la que le dio el brote psicótico».

Una infidelidad que a Makoke le salió cara

Cuando la colaboradora hizo su primera entrevista en ¡De Viernes!, confesó que volver con él había sido la peor decisión de su vida. En ese momento, Antonio Rossi señaló que Kiko Matamoros habría sido infiel en varias ocasiones durante la relación, incluyendo episodios con terceras personas.

Makoke también relató cómo vivió su propia infidelidad en Ibiza, un episodio que marcó profundamente la relación. Según su testimonio, tras aquello la convivencia se volvió muy tensa y la situación derivó en reproches constantes. «Mi hijo me decía que viera cómo estaba Kiko, que no era justo. Le tenía completamente manipulado. Llegó un momento en el que en mi casa no se podía mencionar la palabra Ibiza», afirmaba.

Ahora, todo apunta a que Makoke ha cerrado un capítulo importante de su vida para centrarse en su boda. Sin embargo, por cómo se ha desarrollado todo, parece que este asunto todavía no ha llegado a su último episodio.