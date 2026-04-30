Makoke está a punto de sentarse en el plató de ¡De Viernes! para aclarar todos los puntos con respecto a su matrimonio con Kiko Matamoros, con el que, según la colaboradora, vivió una tormentosa relación. Ahora, la ex pareja se ha visto cara a cara en los tribunales tras muchos años distanciados. Una tensa situación que ha obligado a la tertuliana de Fiesta a dar su testimonio. Sin embargo, horas antes de acudir al espacio de Santi Acosta y Bea Archidona, Javier Tudela ha desvelado en qué punto se encuentra su madre en este conflicto.

Javier Tudela cuenta cómo está Makoke

Javier Tudela ha aparecido en un photocall en la cuenta atrás de la entrevista más esperada de su madre, Makoke. El joven, que fue concursante de GH VIP, ha hablado sobre algunos aspectos de su vida privada, como el estado de salud de su pareja y madre de sus hijos, Marina Romero. «Está espectacular, mejor que tú y que yo; ya te lo puedo contar. Está impresionante, está impresionante. Hay que vivir feliz y vivir acorde a lo que no te afecta», ha comenzado diciendo.

El mayor de Makoke, además, ha aprovechado para lanzar un dardo… ¿A Kiko Matamoros?: «La gente no suele ser buena persona por general, y a las malas personas, apartarlas de tu vida. Vivimos en un mundo donde el estrés genera el cortisol, el cortisol genera mala… Todo lo tóxico, fuera. Salud y amor, de verdad, ya está, no necesitamos más; el dinero es secundario».

Tras esta respuesta, el joven ha opinado directamente sobre la guerra mediática entre Makoke y Kiko Matamoros —con el que tenía una muy buena relación durante el tiempo que estuvo casado con su madre—. «Hay gente tóxica y lo que hay que hacer es que te la resbale. De verdad, yo animo a la gente a que suelte, que si hay cargas, que suelten, que sean más felices. Que se sienten y… Y ya está, de verdad, hay que ser felices en la vida (…). Creo que cada uno es mayorcito para hacer lo que le salga de donde sea. Yo realmente estoy muy contento de que haya dicho lo que haya dicho, porque voy a estar con mi madre a fuego y realmente creo que no ha dicho nada del otro mundo y nada que no haya vivido ella. Vaya. Nada, estamos temblando».

¿Qué opina sobre que su hermana Anita se haya quitado el apellido paterno?

Otro de los puntos en los que ha dado su opinión Tudela es sobre la decisión de su hermana Anita de quitarse su apellido paterno y ponerse de primero Giaever, el de Makoke. «Es un apellido noruego, que tenemos muy pocas personas en España, creo que 18, y todos son de mi familia, y es un apellido impresionante. ¿Cómo no lo vas a elegir? Estamos locos. Además, tiene fuerza y es diferente; mola mucho. Buena elección, por supuesto, faltaría más», ha dicho.