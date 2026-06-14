Pablo Motos e Ilia Topuria juntos en Washington: así ha sido su exclusiva cena antes del combate en la Casa Blanca

Ilia Topuria ya está en Washington y cuenta las horas para una de las noches más importantes de su carrera. El luchador hispanogeorgiano se prepara para subirse a la jaula y protagonizar uno de los combates más esperados del momento, en una velada que coincide con el inicio de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. Sin embargo, antes de enfundarse los guantes y centrarse por completo en el combate, El Matador ha decidido darse un pequeño homenaje gastronómico. Y no lo ha hecho solo.

Cuando Topuria aterrizó en Washington a bordo de un exclusivo jet privado, lo hizo acompañado de su equipo y de varios miembros de su entorno más cercano. Lo que pocos esperaban era encontrar entre ellos a Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero ha viajado hasta la capital estadounidense para reencontrarse con el campeón y compartir con él las horas previas a una cita histórica.

La noche antes del gran evento, ambos salieron a cenar junto a varios acompañantes del luchador y eligieron para ello uno de los restaurantes más exclusivos y comentados de Washington, un establecimiento situado a pocos minutos de la Casa Blanca y frecuentado por empresarios, diplomáticos y personalidades de alto nivel.

Barbouzard, el restaurante de moda de Washington

Ubicado en el número 1700 de K Street NW, en pleno centro de la capital estadounidense, Barbouzard se ha convertido en uno de los locales más codiciados de la ciudad. Inspirado en el glamour de la Riviera Francesa, el restaurante apuesta por una experiencia donde la gastronomía francesa y mediterránea se mezclan con una estética de lujo discreto y sofisticación.

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Al frente de la cocina se encuentra el prestigioso chef francés Cédric Maupillier, una de las figuras más reconocidas del panorama gastronómico de Washington. Su propuesta gira en torno a pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, pasta artesanal y recetas clásicas del sur de Francia. No es casualidad que muchos lo consideren ya uno de los restaurantes de referencia de la ciudad y que incluso haya recibido elogios de la crítica gastronómica estadounidense.

Lo que pidieron Ilia Topuria y Pablo Motos

Lejos de grandes extravagancias, tanto Ilia Topuria como Pablo Motos apostaron por platos clásicos de la carta.

El luchador se decantó por uno de los platos estrella del establecimiento: el Lobster à l’Américaine, una receta elaborada con linguini, langosta, pimiento verde, bisque y un toque de coñac que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del restaurante.

Por su parte, Pablo Motos optó por una propuesta mucho más sencilla pero igualmente apetecible: una pasta pomodoro que, por las imágenes compartidas, parece estar elaborada con rigatoni.

La sorpresa: también estaba Usyk

Sin embargo, la cena escondía otra sorpresa. Junto a Topuria y Motos también se encontraba el boxeador ucraniano Oleksandr Usyk, considerado por muchos como uno de los mejores púgiles del mundo.

La presencia de tres campeones en una misma mesa no pasó desapercibida para el presentador valenciano, que resumió el momento con una frase tan espontánea como viral: «Hay sitios en la vida donde uno no pensaría estar y estoy aquí con los dos putos campeones del mundo».

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Una declaración que refleja perfectamente la dimensión del encuentro y el ambiente distendido que se respiraba durante la velada.

Una noche histórica por delante

Mientras tanto, Washington continúa preparándose para una de las noches más mediáticas del año. Miles de invitados y personalidades del mundo del deporte, la empresa y el entretenimiento han sido relacionados con los actos previstos para este fin de semana. Entre los nombres que han sonado con fuerza aparecen Adam Sandler, Dwayne Johnson «The Rock», Jason Statham o Tom Brady, aunque la lista definitiva de asistentes se mantiene bajo estricta reserva.

El luchador llega en uno de los mejores momentos de su carrera y dispuesto a seguir escribiendo su propia historia.