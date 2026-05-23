Fue un fracaso en taquilla en 1973, pero su banda sonora pasó a la historia y gracias a eso se ha convertido en un fenómeno de culto del terror

Los premios de la Academia y la recaudación en salas pueden funcionar como un buen termómetro para valorar el impacto de una película en la sociedad. Sin embargo, a lo largo de la historia del séptimo arte, no son pocas las narraciones que han sido condenadas al ostracismo de la cartelera y a la injusta marginación dentro de la temporada de premios. Sin ir más lejos, ni Stanley Kubrick ni Alfred Hitchcock ganaron nunca una estatuilla dorada y apuestas como Blade Runner (1982) o El club de la lucha (1999) pasaron sin pena ni gloria por el box office internacional. Por ello, nuestra recomendación de hoy viene en este mismo sentido, con una cinta de culto en el terror de los 70 de banda sonora intachable: The Wicker Man.

Traducida en España como El hombre de mimbre, la adaptación de la novela homónima de David Pinner fue ignorada en la taquilla de su época. Fue el primer–y uno de los pocos–filmes dirigidos por el británico Robin Hardy, contando en su reparto con nombres como Edward Woodward, Britt Ekland y Christopher Lee. Pero más allá de la calidad de su guion, las interpretaciones o el acabado visual de su cinematografía, el elemento determinante para construir esa atmósfera opresiva fueron las composiciones musicales de Paul Giovanni. En vez de recurrir a los sonidos habituales del género, el compositor ideó una ecléctica colección de temas. Interpretadas por el grupo Magnet, Giovanni configuró un repertorio que tenía desde canciones infantiles a baladas folclóricas británicas, plasmando un diseño sonoro e inquietante cuya esencia retrató a la perfección el nacimiento del folk horror.

Sin un mito de culto del terror como The Wicker Man, seguramente obras posteriores de la talla de La bruja (2015) o Midsommar (2019) no habrían existido. No obstante, ¿de qué trata realmente esta pesadilla rural?

Una de las mejores películas de culto de los 70: el terror de ‘The Wicker Man’

La trama nos pone en la piel del sargento Howie, quien viaja a una remota isla escocesa para investigar la desaparición de una niña. Al llegar, los comportamientos extraños de la gente del lugar no dejan de suceder, negando la mayoría la existencia siquiera de la pequeña. En el aislado archipiélago se rechaza el catolicismo y se abrazan de lleno a los rituales paganos. Conforme se acerca la celebración de la primavera, el ambiente se vuelve cada vez más perturbador, entrando el policía en una carrera contrarreloj para salvar a la pequeña.

The Wicker Man volvió a ser noticia recientemente, cuando la revista Rolling Stone escogió su retahíla de canciones en el puesto 55 de su lista de mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El contraste de la vitalidad y alegría de algunos sonidos y letras musicales con los acontecimientos que se ven en imagen genera una tensión genuina para escenificar el choque cultural y pagano tan característico de este subgénero del horror.

¿Dónde está disponible?

El filme de culto de terror The Wicker Man está disponible en FlixOlé y Movistar Plus (ficción total) bajo suscripción y en Apple TV, Google Play y Prime Video a través de alquiler o compra.