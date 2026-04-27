La reacción de Kiko Matamoros contra Mediaset tras la entrevista de Makoke en ‘De Viernes’

El pasado viernes 24 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre los invitados de la noche se encontraba Makoke, que, a través de un Scoop, decidió romper su silencio respecto a sus años junto a Kiko Matamoros, en los que parte de ellos fue como marido y mujer. Durante su entrevista para el programa que se emite cada viernes en Telecinco, la colaboradora de televisión hizo saber que, durante todo ese tiempo, vivió un auténtico infierno, hasta tal punto que, según su testimonio, llegó incluso a temer por su vida. «Me puso el pie en la cara», confesó la madre de Javier Tudela, a la hora de dar detalles de un suceso vivido con el padre de su hija.

Como es de esperar, la reacción de Kiko Matamoros a la entrevista de Makoke en De Viernes no ha tardado en llegar. Es importante recordar que, en mitad de la emisión del Scoop, el tertuliano no tuvo reparos a la hora de ponerse en contacto con Lydia Lozano en directo, y todo para lanzar un contundente ataque contra su ex mujer. ¿De qué forma? Haciendo alusión a una herencia de la madre de la protagonista de la noche. Horas después, el programa Fiesta presentado por Emma García dio más detalles sobre cómo habría reaccionado el padre de Laura Matamoros a estas declaraciones. Según Kike Calleja, que aseguró haberse puesto en contacto con él, reconoció que se sentía «decepcionado»: «He tenido una conversación esta mañana con Kiko y me ha mandado un par de mensajes que quiere compartir».

Acto seguido, el colaborador de Fiesta arrojó más luz al respecto: «Estuvo viendo la entrevista. No la vio entera en directo; ha terminado de verla esta misma mañana. Hay gente de su entorno que me ha llegado a decir que, en algunos momentos, se le llenaban los ojos de lágrimas», aseguró. Y añadió: «Yo le preguntaba hoy cómo se sentía, y me decía: ‘me siento decepcionado’. Entiendo que también está triste y le causa dolor el dolor que esto le puede causar a su hija».

Se refiere, como no podía ser de otra manera, a Anita Matamoros, la única hija que tiene en común con Makoke. «Le causa dolor su hija, porque él la quiere mucho. No tienen relación por diferentes circunstancias. A él le gustaría tener una relación con ella», aseguró Kike Calleja bajo la atenta mirada de sus compañeros de Fiesta.

Lejos de que todo quede ahí, y como era de esperar, Kiko Matamoros utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de lo más contundente. Todo ello acompañado de una seria advertencia: «Estoy alucinado por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien, en un relato construido y perfectamente estructurado en base a la mentira y la vil fragmentación de unos archivos. Tendréis la respuesta merecida, Mediaset y De Viernes», escribió en su perfil de X (antes conocido como Twitter). ¡Va a por todas!