‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 24 de abril

Es más que evidente que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo de este espacio presentado por Bea Archidona y Santi Acosta hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. En la entrega emitida el pasado viernes 17 de abril, los seguidores del programa disfrutaron de la entrevista en plató tanto de Ylenia Padilla como de Jessica Bueno. Ahora es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 24 de abril.

Makoke

La colaboradora de televisión llega dispuesta a mostrar la verdadera cara de Kiko Matamoros y relatar algunos de los tantos episodios que vivió junto a él en sus más de 20 años de relación sentimental. «No es agradable, pero ahora me siento liberada», comienza explicando Makoke en el avance de la entrevista, y añade: «Ya no tengo miedo, basta ya». Así pues, a través de un Scoop, la madre de Anita Matamoros romperá su silencio después de años negando lo que ocurría en ese noviazgo y posterior matrimonio.

Begoña Gutiérrez

La ex road manager de Isabel Pantoja se sentará en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Eso sí, no lo hará sola, puesto que llevará las pruebas más que definitivas para demostrar su cercana relación con la artista. Por lo tanto, de forma contundente, desmontará las recientes declaraciones de Kiko Rivera en De Viernes, en las que ha negado el papel de Begoña como intermediaria en la venta de Cantora. Parece que llega con ganas de aclararlo todo, de una vez por todas.

Nuria Fergó

La que fuese concursante de la primera edición de Operación Triunfo acudirá al plató de De Viernes para confesar cómo se encuentra tras haber vivido «el peor año» de toda su vida. Recordemos que no solamente tuvo que hacer frente a la muerte de su padre, sino a la ruptura con su pareja y posterior cancelación de la boda. Pero no todo queda ahí, puesto que la de Nerja hará balance de sus 25 años en la industria, que celebrará con una gira.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Tras su entrevista en plató el pasado viernes, Ylenia Padilla se incorpora al equipo de colaboradores para comentar la última hora del reality. No estará sola, puesto que le acompañarán Rocío Flores, María Jesús Ruiz y las madres de Gerard y Claudia, dos de los protagonistas de esta semana.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.