‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 17 de abril

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores. En la entrega emitida la semana pasada, su gran baza fue el paso de Kiko Rivera por plató para aclarar todas las dudas surgidas tras su polémico Scoop. Ahora, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 17 de abril.

Ylenia Padilla

Después de la emisión del Scoop con Santi Acosta que dio mucho de qué hablar, ha llegado el momento de que la de Benidorm se vuelva a sentar en un plató de televisión después de seis años. Ylenia Padilla se sienta en De Viernes para hablar, sin ningún tipo de censura, de las verdaderas razones por las que se vio obligada a alejarse de los focos.

Pero no todo queda ahí, puesto que la joven se va a pronunciar, con todo lujo de detalles, sobre lo que ha hecho durante todo este tiempo, así como sus inicios, sus mejores momentos y, cómo no, también sus peores momentos en televisión. Por lo tanto, hará un repaso a toda su trayectoria en televisión y, además, responderá a todas las dudas de los colaboradores del programa.

Jessica Bueno regresa a ‘De Viernes’

La andaluza también se pasará por el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. De esta forma, no dudará en recordar muchos de los tormentosos momentos vividos durante la relación que mantuvo con Kiko Rivera, padre de su primer hijo. Además, dará detalles de cómo es su vínculo con él en la actualidad.

«En estos meses he visto cosas que no me han gustado nada. Para mí era un alivio que me ayudara con mi hijo y, desde hace meses, eso se acabó», asegura Jessica Bueno en el avance de la entrevista que podremos ver en la nueva entrega de De Viernes. ¿Cuál es el motivo por el que el hijo mayor de Kiko Rivera ya no está tan presente en la vida del DJ? ¿Habrá hablado el hijo de ambos con su abuela, Isabel Pantoja, tras la reconciliación de Kiko con la tonadillera?

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Después de su entrevista, Jessica Bueno se sumará al equipo de colaboradores para analizar la última hora de los concursantes de este exigente reality. Entre ellos se encuentran Rocío Flores, José María Almoguera y María Jesús Ruiz. Es más, el nieto de María Teresa Campos dará detalles de cómo ha sido el reencuentro con Paola Olmedo tras Supervivientes 2026 y desvelará si, finalmente, han firmado el divorcio.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.