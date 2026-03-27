Así es Ylenia Padilla: su edad, su verdadero nombre, de dónde es y por qué se fue de la televisión

La industria televisiva nos ha presentado, a lo largo de los años, numerosos rostros que han marcado a la audiencia de una manera o de otra. Si hablamos de Telecinco y sus años gloriosos, muchos recordarán a Ylenia Padilla. La artista se convirtió en una de las personalidades más mediáticas de la televisión. Pues, su paso por los realities de la parrilla televisiva nunca dejaba indiferente. Pero, en medio de la fama y la popularidad, donde llegó a tocar el ámbito musical, terminó apostando por alejarse del foco mediático. Una decisión que tomó con el objetivo de centrarse en ella misma y en su salud.

El mundo de la fama no es nada fácil, e Ylenia Padilla ha vivido el lado bueno y el malo. Pero, tal y como se ha confirmado, ha regresado a la televisión y lo hará para conceder una entrevista en exclusiva a De Viernes, programa de prime time de Telecinco. En el adelanto ofrecido por el formato, la artista revela que se alejó del medio porque «ya no podía aguantarlo más» y porque «no estaba feliz». Asimismo, ha revelado que su vuelta al anonimato la ha ayudado a regresar a sus orígenes. «He vuelto a mi fe en Jesús», indica. Pero, ¿cuál ha sido el lado más profesional y personal de la joven? Realizamos un repaso al respecto.

Su carrera profesional

Nacida el 6 de julio de 1988 en Benidorm, Alicante, Ylenia Ainhoa Padilla Santana es una mujer que se hizo conocida por su paso por diversos formatos televisivos. Su salto a la fama se produjo en el 2012, momento en el que fue elegida para participar en Gandía Shore. Un reality que fue un absoluto éxito en audiencia y donde la joven destacó por ser una de las más polémicas.

Tras ello, Ylenia Padilla se convirtió en un rostro muy habitual de Telecinco, participando como invitada en formatos como Sálvame o Sálvame Deluxe. Además, también concedía entrevistas a medios reconocidos de nuestro país. Asimismo, ha sido concursante de programas como Gran Hermano VIP 3 y Gran Hermano DÚO. Recientemente, se anunció que había sido fichada para La cárcel de los gemelos, pero terminó cancelando su pase por el formato.

El éxito y la fama de Ylenia Padilla eran tales que, para sorpresa de todos, apostó por adentrarse al mundo de la música. Fue así como, en el 2015, lanzó el tema Pégate. ¡No pasó desapercibido! De hecho, llegó a popularizarse bastante, a pesar de que fuese el primer y último sencillo de la alicantina.

Su lado más personal

Ylenia Padilla decidió alejarse del foco mediático, por lo que también se quitó todas sus redes sociales. A nivel personal, la artista siempre ha dejado claro que es una gran amante de la vida y fiel seguidora del amor. Por ello, tras la finalización de Gandía Shore, comenzó su romance con Labrador. Pues, ambos se conocieron en el programa, pero no duraron mucho.

Durante su paso por Gran Hermano, la artista conoció a Fede. Ambos protagonizaron un particular romance dentro del reality, por lo que apostaron por ser pareja fuera. A pesar de todo, también duraron poco. Tiempo después, como colaboradora del formato, conoció a Suso Álvarez. La conexión entre ambos fue evidente, por lo que apostaron por conocerse mejor, pero el final fue el mismo que en las ocasiones anteriores. De hecho, según muchos medios de comunicación, lo mismo sucedió con Antonio Tejado. Actualmente, se desconoce si Ylenia Padilla tiene pareja.