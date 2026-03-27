‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 27 de marzo

De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la entrega emitida la semana pasada. No solamente sorprendieron con la entrevista de Rosa Benito, en la que arremetió duramente contra su sobrina Rocío Carrasco, sino que Alejandra Rubio confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. Así pues, es el momento más que perfecto para descubrir la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 27 de marzo.

Ylenia Padilla

Después de casi seis años alejada de la televisión, la joven que saltó a la fama por su participación en Gandía Shore se sincerará como nunca sobre su vida. Hasta tal punto que dará a conocer por qué decidió alejarse de la televisión y todo lo que ha ocurrido en su día a día en todo este tiempo. «Ya no podía más, ya no estaba feliz, se me empezó a linchar», asegura en el adelanto de la entrevista.

Y añade: «He vuelto a mi fe en Jesús». En ese avance, podemos ver cómo Santi Acosta le pregunta quién le ha apoyado en todos estos años alejada del foco mediático. Por si fuera poco, la ex colaboradora de Sálvame se ha mostrado contundente sobre la drástica decisión que tomó: «Yo ya tenía totalmente claro que jamás iba a volver».

Manuel Cortés

Uno de los temas principales de esta nueva entrega de De Viernes será desvelar el verdadero motivo del distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila. De esta forma, el hijo de Raquel Bollo arrojará luz sobre este asunto: «Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos».

Por si fuera poco, el artista va mucho más allá: «Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte». Además, también desvelará la verdadera cara de la hija de Ortega Cano: «Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla. Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí».

‘Casados a primera vista’

Las tres parejas que han culminado con éxito esta experiencia, que son las formadas por Ana y Luija, Laura y Lorenzo y Estefanía y Stefan, se sentarán en plató, y lo harán para dar nuevos detalles sobre sus vidas juntos. Pero no todo queda ahí, puesto que también harán balance de todo lo que han vivido durante su paso por Casados a primera vista, un programa que les ha cambiado la vida para siempre.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Rocío Flores no solamente estará atenta a la entrevista de Manuel Cortés, sino que se sentará junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz, entre otros tantos colaboradores, para comentar imágenes inéditas sobre la aventura que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.