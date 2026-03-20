‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 20 de marzo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Entre otras tantas cuestiones, contando con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la semana pasada, donde Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de colaboradores pudieron entrevistar a Irene Rosales y a Raquel Mosquera. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para la entrega que podremos disfrutar hoy, viernes 20 de marzo.

Alejandra Rubio

Por primera vez, la nieta de María Teresa Campos concederá una entrevista en este programa. Lo hará con la peculiaridad de que su madre, Terelu Campos, se encuentra entre los colaboradores. De esta forma, la joven tirará de sinceridad a la hora de pronunciarse respecto a todos y cada uno de los frentes que tiene abiertos, especialmente familiares. Desde el duro comienzo de su relación con Carlo Costanzia hasta la primera entrevista que el actor concedió para aclarar todas las polémicas. Es evidente que pretende hablar largo y tendido sobre muchos asuntos.

Rosa Benito

La que fuese cuñada de Rocío Jurado se sienta en De Viernes para romper su silencio, y lo hace con un objetivo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En «desenmascarar a todos los que le han hecho tanto daño» Así pues, por primera vez, hablará de diversos temas que han surgido en los últimos años en torno a la familia Mohedano: desde el distanciamiento con Rocío Carrasco, el regreso de Rocío Flores a televisión o, incluso, los verdaderos motivos de su ruptura total con quien fuese su marido, Amador Mohedano.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Rocío Flores vuelve al programa de Telecinco como colaboradora del debate, y lo hace en un momento muy delicado, como es el sonado distanciamiento con su tía Gloria Camila. Pero no todo queda ahí, puesto que, en esta nueva entrega de De Viernes, a buen seguro, se reencontrará con Rosa Benito en directo, tal y como ocurrió la semana pasada con Raquel Mosquera, ex mujer de su abuelo. La hija de Antonio David Flores no estará sola comentando la última hora del reality que se desarrolla en Honduras, puesto que la acompañarán José María Almoguera y María Jesús Ruiz.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.