En tierra lejana, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. De hecho, es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 19 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. Así pues, observaron cómo Cihan ha decidido poner en marcha un nuevo plan con el fin de descubrir quién está filtrando información a las autoridades. Además, organiza diversos cargamentos desde distintos puntos y limita los detalles a su círculo más cercano. Está convencido de que, si las autoridades vuelven a intervenir, por fin va a descubrir, de una vez por todas, quién es el topo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo el doctor Ugur sigue haciendo preguntas que empiezan a incomodar a Alya. Cihan, por su parte, se siente profundamente molesto por la cercanía del médico con Alya, por lo que trata de apartarlo, ofreciéndole un importante puesto en el hospital de Diyarbakir. Él, a pesar de todo, opta por rechazar la propuesta. Alya escucha por casualidad una conversación en la que descubre que Kaya y Zerrin planean casarse. Sin pensárselo dos veces, pide a Kadir que la lleve hasta donde se encuentran ambos. Todo ello mientras, en la fiesta de aniversario del hospital, la protagonista escucha una información que cambiará su vida para siempre.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 25 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo Alya descubre que entre Cihan y Mine hay algo más que una relación profesional. Por lo tanto, se marcha de ese lugar profundamente afectada. Cihan va tras ella para tratar de explicarle la situación, pero Alya no tiene reparos a la hora de reprocharle la manera en la que ha manejado todo.

Kaya, por su parte, continúa empeñado en no perder a Zerrin, hasta tal punto que ha querido entregarle un anillo de compromiso. ¡Está convencido de que todavía pueden empezar una vida juntos, lejos de todos los problemas! En cuanto a Sadakat, vuelve a presionar a Alya para que abandone a Cihan. Es más, le ofrece una casa y la posibilidad de vivir libre.

Alya descubre que Mine fue quien puso el USB con el vídeo de su marido en su bolso, mientras que Kaya y Zerrin tratan de llegar al ayuntamiento para casarse. En el camino, se cruzan con Demir, Sahin, Sedat y Sadakat, que iban tras ellos. A pesar de que tratan de escapar, terminan siendo alcanzados. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.