María José Campanario estalla contra Rosa Benito tras su entrevista en ‘De Viernes’: «Es deleznable»

El pasado viernes 20 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Santi Acosta y Bea Archidona. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alejandra Rubio confirmaba una auténtica bomba: estaba embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia. Pero no todo queda ahí, puesto que Rosa Benito también se sentó en el plató del programa y lo hizo, entre otras tantas cuestiones, para arremeter contra su sobrina Rocío Carrasco. De hecho, llegó a decir que la hija de su cuñada «no había ejercido como madre». Unas declaraciones que, como era de esperar, están generando muchísimas reacciones. Entre ellas, la de María José Campanario, que no ha tardado en tachar de «deleznables» las declaraciones realizadas por Rosa Benito durante su paso por De Viernes.

Lo ha hecho a través de redes sociales, a través de varios mensajes en una publicación del creador de contenido Antonio González. Entre otras tantas cuestiones, el influencer se mostraba profundamente decepcionado por el hecho de que, en programas como De Viernes, se le diese voz a quienes invalidaban el testimonio de Rocío Carrasco tras la emisión de su docuserie. Recordemos que, entre otras tantas cuestiones, la hija de ‘La Más Grande’ llegó a narrar episodios de presuntos malos tratos por parte del padre de sus hijos, Antonio David Flores. Es por eso que María José Campanario ha querido defender lo que cree que es justo, y lo ha hecho públicamente y sin ningún tipo de reparo.

«Esta señora que habla en el vídeo (Rosa Benito) se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un ‘acoso’ hacia mi persona, y cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle me gusta a mis fotos», comenzó diciendo la mujer de Jesulín de Ubrique en un comentario en dicha publicación.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Después de haber puesto a parir a toda mi familia. No se puede esperar menos de ella… Es deleznable lo que ha dicho». Pero eso no es lo único en lo que la concursante de El Desafío quiso hacer hincapié, puesto que también quiso mostrarse contundente con Terelu Campos, colaboradora de De Viernes.

Recordemos que la hija de María Teresa Campos es muy amiga de Rocío Carrasco, a la que considera prácticamente como una hermana. Precisamente por ese motivo, María José Campanario es incapaz de entender que no la defendiese a capa y espada en directo: «Poco se habla del silencio de Terelu…»

Y en respuesta a un usuario de Instagram, la odontóloga quiso ser mucho más clara y concisa a la hora de referirse a la hermana de Carmen Borrego y su actitud en la entrevista de Rosa Benito: «El silencio a veces es demasiado CÓMPLICE». De esta forma, María Jesús Campanario se mostró contundente con el testimonio de la que fuese mujer de Amador Mohedano, pero también fue muy crítica con Terelu por guardar silencio en esas circunstancias.