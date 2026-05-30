Andalucía: cielos poco nubosos y chubascos ocasionales según AEMET, vientos flojos en el Estrecho

Cielos poco nubosos marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz hoy, 30 de mayo de 2026, aunque en las sierras se prevé cierta nubosidad de evolución diurna que podría dar lugar a chubascos ocasionales y tormentas en Sierra Morena. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que los vientos serán flojos y variables, destacando un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de mayo

Calor intenso y viento refrescante en Sevilla

El cielo se despereza con suaves tonalidades en Sevilla esta jornada, mientras el sol asoma tímidamente a las 07:05. La mañana traerá temperaturas alrededor de los 20 grados, con una sensación térmica ligeramente más fresca. No se prevé lluvia, lo que nos permitirá disfrutar de un día soleado, aunque la humedad comenzará a elevarse, creando una atmósfera algo cargada a medida que avanza la jornada.

Ya por la tarde, la temperatura se disparará hasta alcanzar máximas alrededor de 39 grados, ofreciendo un calor notable que puede resultar bastante agobiante. Con el viento soplando en ráfagas de hasta 60 km/h, será un buen aliado para mitigar algo la sensación de peso del ambiente. A medida que la luz va disminuyendo a partir de las 21:37, la noche se presentará cálida, invitando a disfrutar del aire libre en esta vibrante ciudad.

Córdoba: cielo nublado con riesgo de lluvia

En Córdoba, el amanecer trae consigo un aire de expectación, con nubes que amenazan con interrumpir un día que se prevé inestable. Las primeras horas de la jornada despiertan con temperaturas frescas, alcanzando los 19°C, mientras un viento fuerte sopla del sur a 10 km/h, elevando las sensaciones térmicas y aportando un leve frescor a la atmósfera.

A medida que avanza la mañana, las condiciones se tornan más típicas del verano, con una máxima esperada de 39°C en la tarde. Sin embargo, no hay que subestimar el riesgo de lluvias y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una humedad que podría alcanzar el 65%, es aconsejable llevar paraguas y estar preparado para un cambio en el tiempo, especialmente durante la tarde-noche.

En Huelva, cielos nubosos y ambiente templado

El tiempo en Huelva presenta una jornada templada con cielos ligeramente nubosos. Las temperaturas oscilan entre los 18 y 32 grados, brindando un ambiente agradable a lo largo del día, aunque es posible que sople una suave brisa. Las pequeñas probabilidades de lluvia no resultan significativas, garantizando así un día mayormente estable.

Un clima como este invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para pasear por la orilla o disfrutar de una terraza. Las condiciones son ideales para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo y hacer planes tranquilos en la ciudad.

Agradable jornada al aire libre en Cádiz

Esta mañana, Cádiz amanece con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 20 grados. Sin posibilidades de lluvia, la jornada promete ser agradable, aunque se notará un ligero incremento en la temperatura a medida que avance el día. En la tarde, la máxima alcanzará los 26 grados y el viento, con ráfagas de hasta 30 km/h, aportará una brisa reconfortante.

A medida que caiga la noche, el ambiente se mantendrá suave con una temperatura que no bajará de los 22 grados. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 70%, podría hacer que el aire se sienta algo pesado. Con una jornada de luz que se extiende desde las 07:09 hasta las 21:36, los gaditanos podrán disfrutar de un día pleno al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una brisa suave que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas mínimas rondan los 24 grados, haciendo que el ambiente sea agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, el sol intensificará su calor, alcanzando una máxima de 36 grados, pero sin probabilidades de lluvia en el horizonte.

A lo largo del día, el tiempo se mantendrá cálido y soleado, ideal para salir a caminar o disfrutar de una terraza. Recuerda llevar ropa ligera y protector solar, ya que el sol brillará intensamente. Aprovecha la tarde para relajarte bajo el cielo azul y no olvides hidratarte bien con el calor que se avecina.

Cielo despejado y agradable brisa en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana a una temperatura fresca de 20°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando los 29°C en la tarde, mientras el viento del sureste, soplando a 10 km/h, aportará una agradable brisa.

Se espera que las condiciones se mantengan estables, sin posibilidad de lluvia, por lo que es un buen momento para salir a pasear. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la sensación térmica podría variar, por lo que es recomendable tener una chaqueta ligera a mano.

Granada: cielos despejados con nubes al final

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados, creando un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilan entre los 19 grados, lo que invita a disfrutar de un paseo matutino sin preocupaciones de lluvia.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá con algunas nubes dispersas y una probabilidad leve de lluvia por la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán hasta los 19 grados, por lo que se recomienda llevar una prenda ligera, pero no olvides un abrigo por si acaso el viento sopla más fuerte.

Almería: cielo despejado con nubes por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería, aunque la tarde promete ofrecer un contraste notable con temperaturas ascendentes que alcanzarán los 29°C. A medida que avance la jornada, la brisa suave del sureste, con vientos de hasta 10 km/h, aportará una sensación de frescura ideal para actividades al aire libre.

Se recomienda aprovechar la mañana para realizar paseos, ya que la humedad se mantendrá entre el 30% y el 70%, haciendo el ambiente placentero. Sin embargo, al caer la tarde, es importante estar atentos a posibles rachas de viento más fuertes y la llegada de nubes que podrían traer algún ocasional chaparrón hacia la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET