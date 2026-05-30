Nubosidad predominante en toda la provincia de Bilbao este 30 de mayo de 2026, con nubes bajas que se disiparán parcialmente en el sur, aunque no se descartan lloviznas dispersas en el norte y brumas matinales en el interior. Las temperaturas bajan y el viento será variable en el interior, moderado en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y posible lluvia por la tarde

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, invitando a un día que empezará con temperaturas frescas de 17 grados, pero que se irá animando hasta alcanzar una máxima de 24. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan chubascos es alta, especialmente por la tarde y noche, cuando se espera un ligero cambio en el ambiente, ya con una sensación térmica que se mantendrá igualada a la real. La humedad en el aire hará que el día se sienta algo cargado, añadiendo un toque de peso a la atmósfera que nos acompañará.

Después del mediodía, el viento soplará suave desde el norte a unos 10 km/h, lo cual permitirá que el día no se sienta tan pesado, aunque ya por la tarde, el cielo lucirá más cubierto, restando protagonismo al sol que se oculta a las 21:43. Con una probabilidad de lluvia que se asoma en el horizonte, es recomendable llevar un paraguas a mano, pues los chubascos podrían interrumpir la calma antes de llegar a la noche, cuando las temperaturas descenderán de nuevo a los 17 grados.

Día inestable con viento y lluvias en Baracaldo

La mañana despierta en Baracaldo con un cielo grisáceo que presagia un día agitado. Las nubes llenan el horizonte y el viento comienza a cobrar fuerza, creando una atmósfera de inestabilidad que pronto será protagonista. Las temperaturas rondan los 17 grados, acompañadas de una humedad que toca el 95%, haciendo que el aire se sienta denso y cargado. La probabilidad de lluvias durante la mañana se sitúa en un 20%, dando paso a un aumento que alcanzará el 80% en las horas de tarde.

A medida que avanza la jornada, la tarde traerá cambios notables. Si bien la temperatura máxima confirmará los 23 grados, la sensación térmica lucirá más fresca y un viento que alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h podría hacer que los planes al aire libre se vean alterados. No olvide llevar el paraguas, ya que las precipitaciones pueden hacerse intensas.

Guecho: ambiente fresco con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con una atmósfera fresca, con temperaturas rondando los 17 grados y una sensación térmica similar. El cielo se presenta parcialmente nublado y, aunque existe una probabilidad de lluvia del 45%, las primeras horas de la mañana serán tranquilas, ya que la posibilidad de precipitaciones es bastante baja hasta el mediodía. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su pico en 21 grados, pero la humedad, que rozará el 90%, hará que el ambiente se sienta pesado.

Durante la tarde, el viento del norte soplará con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 40 km/h, lo que, sumado a la probabilidad de lluvia de solo un 5%, prevé un final de día más estable. El atardecer, que tendrá lugar a las 21:43 horas, nos regalará un total de 15 horas de luz para disfrutar antes de que la temperatura descienda a los 16 grados por la noche, manteniendo siempre esa sensación de frescura.

Santurce: ambiente agradable con nubes suaves

La jornada se presenta con un tiempo estable, algo nuboso y temperaturas agradables que oscilan entre los 16 y 22 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia durante la mañana y al final del día, el viento soplará suave, creando un ambiente cómodo para disfrutar del aire libre.

Ideal para pasear por la zona o disfrutar de las actividades diarias, es un buen momento para salir y aprovechar las horas de sol. Tómate un tiempo para relajarte y disfrutar de la tranquilidad que acompaña a este día.

Cielo nublado con lluvias posibles en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo mayormente nublado y la probabilidad de lluvia bastante alta, especialmente durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 16 y 24 grados, creando un ambiente fresco que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

A medida que avance el día, las nubes pueden ir dando paso a claros, aunque no se descartan las precipitaciones por la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que el viento del norte soplará suavemente, proporcionando un toque fresco a la tarde.