‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 10 de abril

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que este equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida la pasada semana, con la entrevista de Edmundo Arrocet en plató y el Scoop de Kiko Rivera, cuyas declaraciones han dado muchísimo de qué hablar durante la semana. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la lista completa de los invitados de De Viernes para hoy, viernes 10 de abril.

Kiko Rivera

El objetivo esta noche va a ser jugárselo todo a una carta, y esa carta es el hijo de Isabel Pantoja. Él va a ser el único entrevistado en la entrega de hoy, por lo que ocupará gran parte de la entrega para dar la cara ante la gran cantidad de frentes que se han abierto respecto a su vida privada. ¡Responderá a todas las cuestiones de los colaboradores y lo hará sin ningún tipo de tapujo!

Así pues, Kiko Rivera abordará con lujo de detalles las últimas declaraciones de Irene Rosales en El tiempo justo, programa en el que acaba de fichar como colaboradora. Pero no todo queda ahí, puesto que también defenderá públicamente a Lola, su actual pareja, quien ha recibido numerosas críticas en los últimos días.

Lejos de que todo quede ahí, dará a conocer nuevos datos sobre su acercamiento con Isabel Pantoja tras haber estado varios años distanciados. Todo ello mientras explicará el motivo real por el que todavía no se ha reencontrado con su madre. Además, se pronunciará sobre su relación con Isa Pantoja y opinará sobre las recientes imágenes de su hermana con María del Monte, disfrutando de la Semana Santa de Sevilla.

Debate de ‘Supervivientes 2026’

Como suele ser habitual en De Viernes, ofrecerá la última hora del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Por si fuera poco, también mostrará imágenes inéditas de los concursantes. Todo ello mientras varios colaboradores, como son María Jesús Ruiz, Rocío Flores, José María Almoguera y Karmele Marchante, opinan sobre las últimas novedades del concurso.

Con esta estrategia, el equipo del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta tratará de hacer frente a uno de los estrenos más esperados de la temporada televisiva, como es la nueva edición de Tu cara me suena. ¿Conseguirán plantar cara al concurso que conduce Manel Fuentes en Antena 3?

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.