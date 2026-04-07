Irene Rosales, tajante contra Kiko Rivera: «He sido una imbécil todo este tiempo»

Irene Rosales se ha estrenado como colaboradora de El Tiempo Justo, donde ha aprovechado el momento para contestar a Kiko Rivera, su ex pareja, después de la explosiva entrevista que dio hace unos días en ¡De Viernes! La ex modelo ha querido dejar claro que ahora vuelve al trabajo, pero que en los últimos tres años no ha estado parada en absoluto, puesto que ha trabajado en la casa para cuidar a sus dos hijas, además de Francisco, el hijo que el DJ tuvo con Jéssica Bueno.

En su charla, Irene ha insistido en que no se ha tenido en cuenta su esfuerzo como ama de casa, algo que ahora lamenta. «He sido una imbécil todo este tiempo», una frase con la que explica que está molesta con las palabras del hijo de Isabel Pantoja, que poco menos que la tachaban de vaga. Otro de los puntos que ha explicado, y por los que se siente «imbécil», es no haber luchado lo suficiente por conseguir su parte en el convenio. «No he buscado un abogado por no tener problemas», aseguraba.

Irene ha dado detalles, como que en el convenio que han firmado para su separación, ha incluido una cláusula en la que el DJ puede anunciar con 24 horas de antelación que no puede estar con sus hijas. Según sus palabras, en la misma semana que se firmó ese acuerdo, Kiko avisó de que no podría acudir a recoger a sus hijas al colegio «por motivos personales».

La queja de Irene es que ella no tiene derecho a esa misma cláusula, algo que supone un problema para ella, ahora que tiene un trabajo en televisión después de mucho tiempo. De esta manera, asegura que le parece muy complicado concederle la custodia compartida, aunque le «gustaría» poder hacerlo, dejando claro que no se fía de que Rivera vaya a cumplir con sus obligaciones.

Kiko Rivera paga la casa en la que vive Irene Rosales

Los reproches del hijo de la tonadillera eran que Guillermo, actual pareja de su ex mujer, parece que se mueve como ‘Pedro por su casa’ por la casa en la que él vivía hasta hace sólo unos meses, algo que no le ha gustado. «En la casa que pago yo», repitió en varias ocasiones.

Sobre eso, Irene ha explicado que es cierto que la casa, que es de alquiler, la habita ella y que el alquiler lo paga Kiko, pero todo se debe a que en el mencionado acuerdo se dijo que él pagaría durante un año ese alquiler. En cambio, Irene ha querido explicar que ella sí está pagando los suministros como la luz, agua, gas, teléfono y demás cosas, ya que es ella (junto a sus hijas) la que hace uso de los mismos.

Irene aclara que no fue infiel a Kiko en ningún momento