La sorprendente reacción de Joaquín Prat al duro comunicado de Kiko Rivera: «De lo que se queja es…»

El pasado viernes, en la nueva entrega de De Viernes, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo Kiko Rivera no dudó un solo segundo en cargar contra Irene Rosales, su ex mujer. Lo hizo de una forma contundente que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie: «Cuando te pagan todo, se vive muy bien». Desde entonces, el hijo de Isabel Pantoja ha recibido un gran número de críticas. Hasta tal punto que se ha visto obligado a lanzar un comunicado para tratar de pedir calma y tranquilidad. Como es de esperar, son muchos los rostros conocidos que han reaccionado a este mensaje, entre ellos Joaquín Prat. El presentador de El tiempo justo no ha dudado en dar su opinión sobre la decisión del DJ: «Está en su derecho de tomar medidas legales siempre y cuando los ataques sobrepasen los límites de la legalidad».

Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «Pero aquello de lo que se queja Kiko es lo que él ha hecho con su madre, con su tío, con sus hermanos y con sus respectivas parejas. Ahora le ha tocado a Irene y, ojalá no, pero también le tocará a Lola», aseguró. Pero no todo quedó ahí, puesto que Joaquín Prat no tuvo reparos a la hora de aprovechar la ocasión para añadir algo más sobre este asunto que tanto ha dado de qué hablar. «Kiko, entre otras cosas, vive de esto. No es una crítica a Kiko, pero Kiko juega a este juego y, por lo tanto, es normal que le sienten mal algunas de las críticas que recibe después de las críticas que él hace», expresó, bajo la atenta mirada del resto de compañeros del programa El tiempo justo.

¿Qué dice el comunicado de Kiko Rivera tras las críticas por su entrevista en ‘De Viernes’?

El primo de Anabel Pantoja, al ser consciente de que la situación se le empezaba a ir de las manos, quiso hacer unas declaraciones a través de redes sociales: «De verdad… ya está bien. Lola y yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que, sinceramente, no me merezco… y que nos están destrozando por dentro», comenzó diciendo.

«Porque esto ya no va de críticas. Esto va de señalar, de machacar, de hacer daño sin ningún tipo de límite… como si no fuéramos personas, como si no tuviéramos corazón, como si no sintiéramos», añadió, y fue más allá: «Vivimos en una sociedad donde algunos pueden decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran… pero cuando uno intenta defenderse, explicar su versión o simplemente decir cómo se siente, entonces se le crucifica».

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Rivera entonó el mea culpa: «Y sí… lo digo yo el primero. He perdido las formas. Pero, ¿sabéis por qué las pierdo? Porque lo que está pasando es profundamente injusto conmigo y con Lola… pero sobre todo porque está afectando a lo más sagrado que tengo en esta vida: mis hijas. Y eso… eso me rompe por dentro. Eso me puede».

Por si fuera poco, aseguró que «eso hace que a veces no sea capaz de mantener la calma. Soy humano. No soy perfecto. Y cuando ves que se está haciendo daño a tu familia, a tus hijas… duele de una manera que no se puede explicar. Así que sí… he perdido los papeles. Pero eso no me quita ni un ápice de razón», incidió.

Y fue más allá: «Este viernes vuelvo a televisión. Y lo único que quiero es poder hablar, explicar cómo me siento, intentar hacerlo con calma… sin perder los papeles. Pero diciendo TODO lo que tengo que decir. Porque ya está bien de callar. Ya está bien de aguantar. Si lo que voy a decir no gusta… no es mi problema. Yo ya no me voy a callar más».