El nuevo documental de Netflix que ya es todo un éxito: Michael Jackson y las etapas más duras de su vida

Hace ya dos meses que los espectadores pudieron ver en cines Michael, la primera película biográfica del rey del pop. A pesar de las polémicas y todas las complicaciones de la producción, el título ha sido un completo éxito, recaudando 859 millones de dólares y con Lionsgate trabajando ya en el desarrollo de una secuela. Pero la pasión por el artista no se ha quedado simplemente en la explosiva recepción del patio de butacas; el fenómeno ha alcanzó también lo musical, llevando a que un tema como ‘Billie Jean’ alcance el puesto n.º 1 de la lista global de Billboard. Y claro, el streaming no podía evitar adherirse a esta tendencia, estrenando recientemente un documental sobre Michael Jackson que ha conquistado a los suscriptores de Netflix.

Creado por David Herman (Drugs, INC) y dirigido por Nick Green (La vida a todo color, con David Attenborough), el documental Michael Jackson: El veredicto aterrizó en Netflix el pasado 3 de junio. Tres episodios de, aproximadamente 50 minutos, que cuentan uno de los momentos más duros de la historia del cantante: el mediático proceso judicial por las supuestas acusaciones de abuso sexual infantil.

Dada su corta duración y la cercanía con el estreno de Michael, esta miniserie documental se ha convertido en otro producto viral para una compañía que, hábilmente, pone en el foco el apartado más oscuro que la película, por pura cronología, no llega a retratar. De hecho, Michael tuvo que reestructurar sus grabaciones y guion porque tardíamente los productores ejecutivos descubrieron la existencia de una cláusula que impedía exponer el caso en un relato de ficción.

El documental más duro de Michael Jackson llega a Netflix

La sinopsis oficial del documental de Michael Jackson en Netflix dice así: «Posiblemente la figura más famosa y querida de la cultura pop de todos los tiempos, fue acusado de múltiples cargos de pederastia, lo que desencadenó una tormenta mediática y un proceso judicial que cautivó a millones de personas. El veredicto reconstruye el juicio (y todo lo que lo rodeó) a partir de los testimonios de quienes lo vivieron dentro de la sala».

El objetivo prioritario de la pieza dividida en tres capítulos no es otro que el de abordar el procedimiento legal, mostrando lo que ocurrió dentro de la sala de audiencias. Lugar inaccesible durante años para el público general.

La reconstrucción del juicio

En su momento, el juez prohibió a los involucrados hablar del tema y por ello, Michael Jackson: El veredicto utiliza entrevistas actuales que relatan todo lo que sucedió en 2005, bajo un estricto silencio que prohibió incluso la presencia de cámaras en la sala.

Por ello, el trabajo de Herman y Green recrea el proceso paso a paso, utilizando audios oficiales, testimonios de periodistas que estuvieron acreditados y las notas oficiales del tribunal.

Como en cualquier reproducción de la historia judicial de Michael Jackson, El veredicto bordea la fina línea entre la investigación y la morbosidad de los acontecimientos. Lo que sin duda lo convierte en una pieza «made in Netflix» confeccionada para ser, por encima de todo, un producto de entretenimiento más.