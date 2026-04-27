El biopic sobre Michael Jackson destapa nuevas acusaciones de abuso sexual infantil: «Nos lavó el cerebro»

El estreno de Michael, el biopic sobre Michael Jackson, ha sacado a la luz nuevas acusaciones contra el rey del pop por abuso sexual infantil, en este caso de «su segunda familia». Muchos espectadores y críticos afean que la película blanquea su figura, e incluso la hija del artista, Paris Jackson, se refirió a la cinta como un producto para «los fans que todavía viven en esa fantasía»: «Estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real. Hay muchas cosas edulcoradas, la historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras».

Mientras que en Michael (protagonizada por Jaafar Jackson) no se abordan las polémicas y supuestos casos de abuso sexual infantil en el rancho de Neverland, su «segunda familia» -como se define a sí misma- ha presentado una demanda en Los Ángeles, 17 años después de la muerte de Michael Jackson y justo cuando su figura se ha convertido en un reclamo en la cartelera. Se trata de los Cascio -Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie-Nicole Cascio y Aldo Cascio-, que han acusado al rey del pop de «tráfico sexual infantil y abusos reiterados» durante más de 10 años, cuando eran menores.

Los hermanos han explicado que el cantante los «manipuló y lavó el cerebro» durante toda la infancia. «Nos adoctrinó», sostienen, razón por la que lo defendieron en el pasado. Sobre cómo lo hizo, matizan que «se aseguró la lealtad y la aceptación del abuso» por parte de sus víctimas «con recompensas», entre ellas el «acceso exclusivo a su estilo de vida de celebridad y regalos cada vez más extravagantes».

Michael Jackson, han señalado, los obsequiaba siendo menores con «maletas llenas de videojuegos, visitas privadas a jugueterías y viajes internacionales». Estos incluían giras de conciertos en las que su equipo «le garantizaba la privacidad que necesitaba para cometer sus agresiones sexuales», han detallado en una entrevista con The New York Times.

Michael Jackson era «un depredador»

La familia Cascio se refiere a Michael Jackson como «un depredador sexual infantil en serie» que habría drogado, alcoholizado, violado y expuesto a material pornográfico a sus víctimas, tanto en Neverland como en otros lugares.

Además, para hacer de los menores «su segunda familia», Michael Jackson entró de lleno en su vida. «Pasaba las fiestas como Acción de Gracias, Navidad y su cumpleaños con ellos y su familia, a menudo con sus propios hijos durante largas estancias en su casa de Nueva Jersey», recoge la demanda: «Se ganó su simpatía quejándose de su propia infancia y diciéndoles repetidamente que carecía de un vínculo con su familia, que ellos eran su verdadera familia».

Los cuatro miembros de la familia presentaron la demanda contra el patrimonio de Michael Jackson, una decisión que tomaron tras ver el documental Leaving Neverland, aunque en 2020 acordaron recibir un total de 16 millones de dólares a lo largo de cinco años. Después, retomaron las negociaciones y éstas no llegaron a buen puerto. Acabaron con la demanda interpuesta por la familia.

«Los Cascio dedicaron décadas a defender la inocencia de Michael. Estos intentos de extorsión se producen más de 15 años después de la muerte de Michael, por lo que no existe riesgo de que sean demandados por difamación», aseguran quienes defienden la herencia del artista. Los demandantes, en cambio, recuerdan el «adoctrinamiento» al que fueron sometidos, razón por la que habrían adoptado esa postura en su momento.