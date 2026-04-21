La crítica sentencia la película de Michael Jackson: «Es un anuncio publicitario»

Puede que los biopics musicales sean actualmente una tendencia triunfal en Hollywood. Pero modas aparte, realizar una película sobre Michael Jackson era un riesgo cristalino dado el turbio pasado del rey del pop. Porque en realidad existe una regla no escrita con esta tipología de historias. Cuanto más amable y complaciente es el retrato con la estrella de turno, el resultado consecuente suele ser el de un mediocre ejercicio audiovisual de relaciones públicas. Ahora, a escasas horas de su llegada a los cines de todo el mundo, la mayor parte de la crítica especializada ha dictado sentencia: Michael es una cinta anodina que parece más la copia de una copia que un título con personalidad propia.

Dada la repercusión del estreno, la película de Michael Jackson terminará siendo un triunfo taquillero para Lionsgate. Aunque su mayor hándicap no reside tanto en la atracción de espectadores a las salas como en su inflado presupuesto. Según varias fuentes norteamericanas, la partida de inversión de Michael ronda los 170 millones de dólares. 155 de base más 15 millones extra por los reshoots (nuevas grabaciones) filmados a principios del presente 2026. Por ello, a pesar de las estimaciones positivas de los analistas, los cuales le otorgan unos primeros días fantásticos con casi 60 millones de dólares (Bohemian Rhapsody hizo 51 millones), el largometraje debería alcanzar unas cifras de 425 millones para un punto de equilibrio que evite pérdidas.

Falta saber si las por el momento mayoritarias críticas negativas merman un proyección que apuntaba originalmente a superar la barrera de los 1.000 millones o si, junto a Super Mario Galaxy y Proyecto Salvación, Michael se convierte en uno de los grandes estrenos de la temporada.

La película de Michael Jackson fracasa en las reseñas de la crítica

La película de Michael Jackson llegará a los cines de nuestro país mañana, día 22 de abril, adelantándose (como el resto de estrenos) unos días a la habitual ventana del fin de semana.

Por eso y desde hace escasas horas, la web de Rotten Tomatoes ya ha acumulado un conjunto de 52 reseñas que muestran una insólita pobre puntuación media de sólo el 33% de críticas positivas.

Algunos medios como Variety, sí que han aplaudido la realización de un biopic «sorprendentemente eficaz». Sin embargo, el grueso de los detractores remarcan el hecho de que la cinta no menciona en ningún momento el los capítulos más oscuros del personaje, centrándose únicamente en la parte de la gloria. El más contundente y directo al respecto ha sido Witney Seibold de Slashfilm: «Michael no es una película biográfica, sino un anuncio publicitario de Michael Jackson».

El motivo de esa sensación de final prematuro, justo en el auge de la estrella se debe principalmente a unos reshoots que obligaron a cambiar por completo el tercer acto, porque una cláusula legal del acuerdo con Jordan Chandler prohibía la representación del juicio y del caso en producciones y series.

¿Quién aparece en el reparto?

Jaafar Jackson es el encargado de dar vida al rol de quien fue su tío en la vida real, Michael Jackson. Tras él, encontramos otros rostros conocidos como Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier y Milles Teller.