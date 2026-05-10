El rey del pop quiere reinar en la taquilla del biopic musical: ¿puede ‘Michael’ superar a ‘Bohemian Rhapsody’?

Escoger entre Michael Jackson o Freddie Mercury es algo así como la elección de Messi o Cristiano Ronaldo de los melómanos. El debate es tan inagotable como laberíntico, pero el estreno reciente del biopic musical del rey del pop y su actual éxito financiero ha resucitado una comparativa que nace con un ambicioso reto para la representación biográfica del cantante de Thriller: ¿Puede Michael superar la taquilla mundial que hizo Bohemian Rhapsody en 2018?

No fue la primera; sin embargo, sí funcionó como un fenómeno comercial sin precedentes dentro del subgénero. Tanto como para que la industria viera en la vida de los ídolos musicales un reclamo de asistencia masiva a las salas de cine. Para comprobarlo, sólo es necesario echar un vistazo al calendario cinematográfico posterior. Cuatro años después, tuvimos la adaptación de la vida de Elvis y dos temporadas más tarde, Timothée Chalamet encarnó a Bob Dylan en A Complete Unknown. El futuro de estos tributos audiovisuales es todavía más ambicioso, teniendo en cuenta que en 2028, Sam Mendes proyectará una película por cada miembro de Los Beatles. Como si los cuatro de Liverpool fuesen algo así como Los Vengadores del UCM (Universo Cinematográfico Marvel). El auge y decadencia de la banda británica serán seguramente otro triunfo comercial para el box office mundial, aunque por el momento, la rivalidad taquillera se centra en ver si Michael logra batir los apabullantes números logrados por la cinta dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher.

‘Michael’ ha pasado los 400 millones: todavía está lejos de ‘Bohemian Rhapsody’

A día de hoy, Michael ha recaudado 496 millones de dólares. Unos datos espectaculares que la convierten en la cuarta cinta más taquillera del 2026 y en el segundo filme más lucrativo de la tipología biográfico-musical. Eso sí, por delante tiene un reto mayúsculo para sobrepasar lo aunado por el largometraje con el que Rami Malek se llevó el Oscar al mejor actor.

Michael no tendrá demasiados problemas para alcanzar unas cifras que ronden entre los 600 y los 700 millones. Eso sin contar las ganancias posteriores del mercado de la venta y el alquiler. Aun con todo, parece impensable que quedándole–como mucho–tres ventanas de exhibición más, Michael pueda acercarse a los 911 millones de dólares que recaudó en su momento Bohemian Rhapsody.

Si en lo económico el rey del pop podría terminar abdicando como reclamo, tampoco podrá hacer demasiado en el próximo circuito de premios: Bohemian Rhapdosy logró cuatro estatuillas doradas, mientras que Michael acumula sólo un 39% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. La prensa especializada la ha dilapidado y, de momento, únicamente tiene el respaldo general de un público que sí parece haber disfrutado con la aproximación hagiográfica de la estrella.

Las polémicas en torno a los reshoots (nuevas grabaciones) y la ausencia total–por motivos legales–de los juicios de abuso sexual no han hecho mella en su impacto taquillero ni en la máquina absoluta de generar dinero en todo el mundo que es la marca de Michael Jackson.

Los biopics musicales más taquilleros

La lista actual de los biopics musicales que más dinero han recaudado es la siguiente: