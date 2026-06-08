No es ningún secreto que Supervivientes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los realities más sorprendentes y exitosos de la historia. De hecho, cada vez son más los rostros conocidos que no han dudado un solo segundo en participar en esta aventura que en las últimas ediciones se ha desarrollado en los Cayos Cochinos de Honduras. A pesar de que la gran mayoría de ex concursantes están de acuerdo en que es una experiencia que les ha cambiado para siempre, también tiene su parte negativa. Entre otras tantas cuestiones, las secuelas físicas y psicológicas que conlleva enfrentarse a una aventura de semejantes características. Algo de lo que ha querido sincerarse recientemente Almudena Porras, ex concursante de Supervivientes 2026.

La que fuese participante de la novena edición de La isla de las tentaciones no ha dudado un solo segundo en sincerarse como nunca con sus seguidores a través de su canal de MTMAD. Entre otras cuestiones, al hablar de su paso por el reality de supervivencia, la andaluza ha explicado las secuelas físicas que ha experimentado tras poner punto y final a esta aventura. De este modo, ha dado a conocer, con todo lujo de detalles, todos y cada uno de los problemas que sigue arrastrando semanas después de regresar de los Cayos Cochinos de Honduras. Así pues, en su canal de MTMAD, Almudena Porras reconoció que una de las cuestiones que más preocupación le está generando es la caída del cabello, puesto que está siendo mucho más intensa de lo habitual.

«Se me cae el pelo a tal nivel… es increíble», comenzó explicando la andaluza. Acto seguido, fue mucho más allá: «Se me ponen los pelos de punta, me da hasta miedo peinarme». Lejos de que todo quede ahí, también explicó que está experimentando otra secuela que afecta a la gran mayoría de las mujeres que pasan por Supervivientes.

Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la alteración del ciclo menstrual. «Ahora mismo no tengo el periodo. Cuando me tocaba, lo tuve un día y se me retiró. Se me cortó hasta el día de hoy, que no me ha vuelto aún», desveló Almudena Porras. Y añadió: «El médico me ha dicho que hasta los dos meses no me vuelve, pero no hay que alarmarse».

Lejos de que todo quede ahí, la joven reconoció haber tenido bastante suerte en cuanto a picaduras de insectos se refiere. Eso sí, aún conserva alguna que otra marca en el cuerpo. «Las picaduras, he tenido suerte y no me han picado. Lo que sí tengo son marcas, pero de los juegos; picaduras como tal solo en las manos».

Eso sí, a pesar de todas las secuelas físicas que continúa experimentando, Almudena Porras ha querido dejar muy claro que guarda un grandísimo recuerdo de la experiencia. Es más, no tendría dudas a la hora de repetirla. Por si fuera poco, la joven está verdaderamente orgullosa por su paso por el concurso. ¡Y eso es lo más importante de enfrentarse a este sorprendente reto!