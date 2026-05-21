Qué significa el borde dentado del metro y para qué sirve: la verdadera función que muy pocos conocen

Si en algún momento, alguien se ha fijado en que el gancho metálico de la punta de un metro, habrá notado que tiene un borde con pequeños dientes o ranuras. Mucha gente los ignora pero tienen una función importante, sobre todo en construcción y carpintería, a la hora de cambiar muebles y decorar paredes en casa.

Su función es optimizar el trabajo cuando no hay herramientas a mano. Si no hay lápiz, una tiza o un marcador, esa pequeña sierra metálica te permite raspar el material. Es por ello que permiten marcar con una pequeña línea sobre la madera para que el punto marcado quede registrado. Por tanto, se trata de una ayuda para acelerar el trabajo y de paso, reducir errores.

Aunque estas cintas estén diseñadas para el uso profesional, también aparecen en modelos estándar. Para el parte doméstica, ya sea para colgar un cuadro o medir una repisa, los dientes no aportan demasiado. Su valor aparece cuando hay que fijar una marca de forma inmediata sin soltar la herramienta.

El agujero que tiene la punta también posee una función específica. Está pensado para poder fijar la cinta a la cabeza de un tornillo o de un clavo y así poder medir con exactitud.

Errores más comunes del uso del borde del metro

Aunque a simple vista sea una herramienta muy simple, uno de los fallos más frecuentes al usarla es no mantenerla completamente recta o tensada durante la medición. Si se curva, se inclina o se queda floja, el resultado puede variar varios milímetros, algo que puede cambiar cortes o instalaciones.

Es por ello que los especialistas suelen recomendar apoyar el borde del metro en una superficie firme, verificar que el gancho está bien sujeto y repetir la medición antes de cortar o perforar. Este pequeño hábito reduce errores y mejora notablemente la precisión del trabajo.