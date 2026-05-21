La megaobra que quiere unir dos zonas opuestas con un canal de agua de más de 220 kilómetros para transformar una de las regiones más secas del planeta

China lleva durante décadas intentando mover ríos, perforar montañas y construir enormes canales para cambiar la sequía en algunas zonas. El proyecto, que incluye canales, túneles y acueductos de cientos de kilómetros, busca redistribuir el agua desde el sur chino hacia el árido norte, donde viven millones de personas.

Mientras el sur de China tiene durante el año muchas lluvias y grandes ríos como el Yangtsé, el norte sufre una gran escasez de agua. Esta situación es bastante delicada porque ciudades principales como Pekín o Tianjin dependen de recursos hídricos que cada vez son más limitados. El Gobierno chino lanzó en 2002 un megaproyecto para transferir agua del sur al norte y es considerado el mayor sistema de desvío de agua del planeta.

Algunas de las infraestructuras ya están construidas y superan los 1.400 kilómetros de longitud y atraviesan túneles excavados bajo ríos como el Amarillo. La ruta central transporta agua desde el embalse de Danjiangkou hasta Pekín utilizando enormes canales artificiales y sistemas que funcionan por gravedad.

Un canal que puede cambiarlo todo

Entre las obras más llamativas de este proyecto destacan los nuevos canales y las conexiones fluviales que están diseñados para redistribuir el agua hacia zonas extremadamente secas del norte y noroeste del país. Algunos de estos corredores hidráulicos superan ampliamente los 200 kilómetros y forman parte de una red enorme de ingeniería.

Según datos oficiales del Gobierno chino, el proyecto ya ha trasladado 76.000 millones de metros cúbicos de agua y ayuda a abastecer a cerca de 185 millones de personas en más de 40 ciudades. Además de garantizar agua potable, el proyecto en unos años pretende ayudar para sostener la agricultura.

El Gobierno chino considera esta red hidráulica un elemento estratégico para el futuro económico del país. Sin embargo, hay numerosos expertos que advierten de los enormes riesgos ambientales que supone una obra de estas características.