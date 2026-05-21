Ofensiva del PP en el Senado: cita a la secretaria de Zapatero, a su hombre en Venezuela y a Escrivá

Alicia García ha anunciado una «ofensiva total» del PP en la comisión de investigación de la SEPI en el Senado. La portavoz del grupo parlamentario citará al exministro de Sánchez, José Luis Escrivá, y a Manuel Aarón Fajardo, «lugarteniente del expresidente en Venezuela», ha asegurado.

También ha anunciado que pasarán por el Senado, María Gertrudis, secretaria de Zapatero, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez, al que considera uno de «los fontaneros del sistema financiero»

La portavoz popular también ha asegurado que «están analizando jurídicamente su comparecencia en el Senado» durante la comisión de investigación y que la compararán con su declaración ante el juez el próximo mes de junio: «Si procede, presentaremos una querella por falso testimonio».

«En sus últimas comparecencias quedó claro que Zapatero presionó, Sánchez autorizó, Montero pagó y él se lucró», ha resumido García, que ha puesto en valor el trabajo del juez.

«El juez es contundente», ha apuntado la portavoz, que ha recordado que «las conversaciones no dejan lugar a dudas, porque enumera las sociedades documentales»

Por eso, considera García que «es demoledor para cualquier democracia» y que esta situación «va mucho más allá del rescate de Plus Ultra». Los populares creen que «lo que estamos conociendo no es solo un problema judicial de Zapatero, es un problema político de Sánchez y de su gobierno»

También ha evidenciado que «si Zapatero pudo hacer todo, es que Sánchez le abrió las puertas del Consejo de Ministros de par en par» y por eso, aseguran que el presidente «le salió a defender ayer» en la sesión de control, porque «defender al expresidente es protegerse a él y eso también es muy grave», ha completado.

«Sánchez ha convertido la imputación de Zapatero en un problema de Estado», ha zanjado la popular.

Acerca de la moción de censura y la posibilidad de que los populares la presentaran, García ha dejado claro que «no nos faltan ganas, nos faltan votos, cuatro», ha matizado. Por esta razón, ha vuelto a emplazar a los socios a mover ficha: «Depende de ellos», aunque también ha reconocido que «por decencia este Gobierno debería irse»