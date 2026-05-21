Loli Ramos, más de 60 años peregrinando a la Aldea del Rocío: “Es algo especial, no son vacaciones en un sitio paradisíaco»

Loli Ramos, hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), lleva 63 de sus 68 años peregrinando a la Aldea del Rocío, un camino que ha experimentado una profunda transformación con el paso del tiempo debido a la cantidad ingente que lo hace. «Si volviéramos a hacerlo como antes, quedaríamos menos de la cuarta parte», afirma la gaditana.

Su hermandad, con casi 400 años de historia, es la más antigua y una de las más numerosas. Este año reúne a 4.500 romeros, 300 más que el anterior. El pasado miércoles cruzaron el río Guadalquivir para adentrarse en Doñana, donde, junto a otras once hermandades de Cádiz y Ceuta, recorrerán durante tres días y dos noches una de las rutas más emblemáticas hasta llegar al Rocío.

«Hoy no falta de nada»

Ramos comenzó esta peregrinación con apenas seis años y no ha faltado a ninguna cita, ni siquiera en el tramo final del embarazo de su primer hijo, al que dio a luz al día siguiente de regresar. En el camino ha vivido todo tipo de experiencias, incluso un accidente que obligó a evacuarla en helicóptero a un hospital de Sevilla tras incendiarse su vestido mientras cocinaba.

A lo largo de las décadas ha sido testigo de la evolución de un recorrido que asegura seguirá haciendo «mientras pueda, como los antiguos a caballo».

«La ilusión con la que se hace es igual y la profundidad de la devoción a la Virgen también», sostiene, aunque reconoce que el camino se ha «masificado». «A la fe no se le pueden poner barreras», añade, al recordar los años en los que todos los romeros se conocían.

Uno de los cambios que más le preocupa es el aumento de vehículos a motor, especialmente los todoterrenos utilizados por algunos peregrinos. «Hay que cambiar esta tendencia, estamos en estudio con el parque y las hermandades», señala.

Ramos explica que muchas de estas transformaciones se han introducido para hacer el camino más cómodo, sin embargo, está en contra de todo lo novedoso por perder la esencia de qué es el camino. «No tiene comparación ni en logística ni en nada. Antes llevábamos el vino natural, no llevábamos vasos, bebíamos buche a buche en la misma botella. Comíamos chacinas y tomate fresco. No había residuos».

Entre los platos que integran los menús de la Hermandad de Sanlúcar durante los ocho días de peregrinación figuran pucheros, atún encebollado, fritos variados, salpicón de marisco, solomillo, papas a lo pobre, ensaladas, menudo o gambones a la plancha. «Hoy no falta de nada, no queremos que falte ni el hielo ni el marisco», explica.

Mil euros por persona

Los participantes afrontan unos gastos que rondan, de media, los mil euros por persona. «Unas se van a 1.500, otras 800, con la casa en la Aldea y para que no falte de nada», detalla.

La masificación, más de 9.000 peregrinos gaditanos cruzarán este año Doñana, ha alargado el recorrido y ha pasado de hacerse en día y medio, a durar tres jornadas.

Las condiciones también han cambiado. Ya no se duerme en el suelo junto a candelas, hoy prohibidas por seguridad, sino en tiendas de campaña y colchones transportados en vehículos.

Además, las hermandades cuentan con veterinarios, médicos e incluso equipos encargados de recoger los residuos durante el trayecto.

«En mis primeros años no había residuo porque todo era materia orgánica. Cuando tenía 15 o 20 años, había más residuos porque no había la cultura que hay ahora. Es mejor educar que prohibir. Ahora la hermandad se deja mucho dinero en dejar Doñana limpio a su paso», apunta.

«No son vacaciones»

Pese a los cambios, Ramos subraya que atravesar Doñana, «el camino más bonito y más duro», tiene un efecto transformador porque «vuelves llena de Rocío, de intención de ser mejor persona cada día, de ayudar en lo que se pueda, de acordarse del que no tiene o necesita tu ayuda».

Para esta empresaria, que gestionó un negocio vinculado al camino, convertirse en hermana mayor era «la ilusión de mi vida», un objetivo que logró en su tercer intento.

Al regresar de esta romería, analizará cada detalle para preparar la siguiente. «La organización es tremenda», asegura quien lidera una comitiva de cinco kilómetros. «Eso es algo especial, no son vacaciones en un sitio paradisíaco», concluye.