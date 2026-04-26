Cuánto cuesta alquilar una casa en El Rocío 2026: precios disparados y pocos chollos

Hablar de El Rocío ahora que el mes de mayo está cerca, no es hablar de un destino cualquiera. Cada año, cuando llega esta época miles de personas ponen rumbo a esta aldea de Almonte (Huelva) para vivir una de las romerías más multitudinarias de España, una cita que mezcla tradición, devoción y también un fuerte impacto en los precios del alojamiento ya sea alquilar una casa o un piso para no perderte nada del Rocío.

En 2026, la Romería del Rocío se celebrará entre el 22 y el 25 de mayo, y como suele ocurrir, los alquileres ya reflejan esa demanda creciente. Encontrar casa no es fácil, y menos aún a buen precio. De hecho, lo que aparece en los portales inmobiliarios deja bastante claro cómo se mueve el mercado. Como muestra, los datos de Idealista que confirman lo que muchos señalan, y es que hay pocas opciones, con varias opciones de alquiler por temporada aunque a precios que actualmente, están lejos de ser un chollo.

Qué es El Rocío y por qué suben tanto los precios

El Rocío no funciona como cualquier otro destino turístico. Durante gran parte del año es una aldea tranquila, pero cuando se acerca la romería, todo cambia. Hermandades de toda España llegan en carretas, a caballo o a pie, y eso dispara la necesidad de alojamiento. A diferencia de otras zonas, aquí muchas casas están pensadas precisamente para grandes grupos. No es raro ver viviendas preparadas para 20 o incluso 30 personas, con literas, patios amplios y hasta cuadras para caballos. Eso hace que los precios de una casa en el Rocío no se midan tanto por metro cuadrado, sino por capacidad y fechas. Y ahí es donde se nota el salto.

Precios de alquiler en El Rocío en 2026

Si se revisan los anuncios actuales que ofrece por ejemplo Idealista, el abanico es amplio, pero deja varias cosas claras. En la parte más baja, aparecen opciones como un piso pequeño en la calle Baltasar Tercero por unos 450 euros al mes, con apenas 33 metros cuadrados. También hay estudios en torno a 500 euros mensuales, pensados más para estancias cortas o fuera de temporada.

A partir de ahí, el salto es rápido. Muchas casas completas se mueven entre los 900 y los 1.500 euros, con capacidades que van desde 15 hasta más de 30 personas. Son viviendas grandes, pensadas para grupos, con varias habitaciones y baños, y en muchos casos completamente equipadas.

Pero lo más llamativo llega en los precios más altos. Hay anuncios que alcanzan los 2.500 o incluso 3.000 euros mensuales, y en algunos casos puntuales, como un chalet adosado en la zona del Águila Imperial, se llegan a pedir hasta 4.000 euros para determinadas fechas. Eso sí, en muchos anuncios el precio es orientativo o cambia según la ocupación, el número de personas o las fechas concretas en las que vayas.

Casas grandes, grupos numerosos y alquiler por días

De hecho, otro detalle importante es que la mayoría de viviendas no se alquilan como una casa convencional. Muchos propietarios dejan claro que no ofrecen alquiler anual, sino solo por fines de semana, puentes o eventos concretos. Es habitual ver casas con 7 u 8 habitaciones, preparadas para más de 20 personas, con varias neveras, zonas comunes amplias y todo tipo de equipamiento pensado para grupos grandes.

Incluso hay viviendas que incluyen cuadras para caballos, algo muy específico de El Rocío y que influye directamente en el precio. En la práctica, esto hace que el coste real dependa mucho de cómo se reparta entre los asistentes. Una casa de 1.500 euros puede salir relativamente económica si se divide entre 15 o 20 personas, pero sigue siendo un desembolso importante si el grupo es pequeño.

Pocos chollos y muchas condiciones en los anuncios

Si hay algo que se repite en los anuncios es la falta de gangas claras. La mayoría de viviendas tienen condiciones muy específicas: no alquilar en determinadas fechas, precios que cambian según la romería o directamente tarifas que no se publican y hay que consultar. También es habitual encontrar anuncios que excluyen expresamente la Romería del Rocío o el Rocío Chico, lo que indica que esos días se negocian aparte y, normalmente, con precios más altos.

En otros casos, el alquiler se limita a fines de semana o periodos muy concretos, lo que reduce todavía más las opciones reales para quien busca algo flexible.

Consejos si estás buscando casa para El Rocío 2026

Con este panorama, la clave es anticiparse. Cuanto antes se busque, más opciones hay, aunque eso no garantiza encontrar precios bajos. También conviene tener claro el tipo de alojamiento que se necesita. En El Rocío lo habitual es ir en grupo, y eso cambia completamente la forma de buscar y de calcular el presupuesto.

Y por último, hay que contar con que los precios pueden subir a medida que se acerquen las fechas clave. La Romería del Rocío sigue siendo uno de los eventos más demandados de España, y eso se nota, y mucho, en el alquiler.