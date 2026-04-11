Indignación en El Rocío: las hermandades escandalizadas por el precio disparado de la barcaza de Coria del Río

A pocas semanas de que comiencen los caminos hacia El Rocío, una polémica inesperada ha sacudido a varias hermandades. Lo que en principio parecía un trámite más dentro de la organización anual se ha convertido en un problema serio que afecta directamente a los presupuestos de muchas corporaciones.

El origen está en el cruce del Guadalquivir por Coria del Río, un paso habitual para decenas de hermandades en su peregrinación hacia la aldea almonteña. Este año, sin embargo, el precio de la barcaza ha generado un malestar generalizado que no ha tardado en hacerse público y que ha provocado además que la situación vaya a más en cuestión de días. Por un lado, las hermandades denuncian subidas muy elevadas, incluso con tarifas que llegan a duplicarse en algunos casos. Por otro, la empresa concesionaria defiende que el incremento está justificado y que forma parte del funcionamiento normal de un servicio privado.

Indignación en El Rocío: las hermandades escandalizadas

Un total de 26 hermandades que utilizan este cruce han dado un paso al frente para mostrar su rechazo a las nuevas tarifas previstas para 2026. Según explican, el incremento supone un golpe importante para sus cuentas, especialmente porque llega con poco margen de reacción. En algunos casos, aseguran que los precios se han duplicado, especialmente en el transporte de caballos, mientras que otras tarifas, como la de pasajeros, habrían subido más de un 50%. Un aumento que consideran difícil de asumir a estas alturas, cuando gran parte de la planificación económica ya estaba cerrada.

Por eso, han solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria de Sevilla que revise estas tarifas y analice si se ajustan a criterios de proporcionalidad y transparencia. También han pedido acceso al expediente de la concesión para conocer en detalle cómo se fijan los precios, mientras las hermandades defienden que este cruce es, en muchos casos, un paso histórico dentro del camino hacia El Rocío, lo que limita las alternativas reales y hace que el impacto económico sea todavía mayor.

La empresa defiende que el servicio es privado

Frente a estas críticas, la empresa Transportes Fluviales de Coria del Río ha salido al paso para explicar su postura. Insiste en que no se trata de una subida arbitraria ni desproporcionada, sino de una actualización necesaria para poder mantener el servicio. Uno de sus argumentos principales es que se trata de una compañía con capital cien por cien privado, que no recibe ayudas públicas y que, por tanto, debe ajustar sus tarifas en función de sus propios costes y de la demanda.

Además, recuerda que su actividad da empleo directo a once trabajadores durante todo el año, a los que se suman contrataciones temporales en momentos de mayor actividad, como ocurre precisamente durante el paso de las hermandades. La empresa también invoca la libertad de fijación de precios dentro del marco legal, defendiendo que este tipo de ajustes son habituales en el sector servicios, especialmente en actividades ligadas a eventos concretos.

El motivo para la subida de precios de la barcaza de Coria del Río

En el plano económico, la concesionaria atribuye la subida a varios factores acumulados en los últimos años. Entre ellos, el encarecimiento de combustibles, el aumento de salarios y seguros sociales, así como el incremento de tasas, inspecciones y costes de mantenimiento.

A esto se suma un aspecto clave: la seguridad. El transporte de animales, especialmente caballos, exige medidas específicas que encarecen el servicio. La instalación de superficies antideslizantes, el refuerzo de estructuras o la contratación de seguros adicionales forman parte del operativo necesario para garantizar un cruce seguro. Según la empresa, este dispositivo requiere una preparación previa de hasta quince días y jornadas intensivas de trabajo durante el periodo de mayor actividad.

Un servicio discutido como «imprescindible»

Otro de los puntos de fricción está en la consideración del propio servicio. Mientras las hermandades lo califican como prácticamente imprescindible dentro de su camino, la empresa matiza esta idea. Desde la concesionaria aseguran que no todas las hermandades necesitan utilizar la barcaza y que, en algunos casos, incluso puede ralentizar el trayecto. Por eso rechazan ese carácter de obligatoriedad que se le atribuye desde algunos sectores. También cuestionan el lenguaje utilizado en las críticas, al considerar que términos como «desproporcionado» pueden generar una percepción negativa que no se corresponde con la realidad del servicio.

Una polémica que llega en pleno camino hacia El Rocío

Más allá de los argumentos de una y otra parte, lo cierto es que la polémica llega en un momento delicado. Con la romería cada vez más cerca, las hermandades se ven obligadas a reajustar sus cuentas o buscar alternativas en tiempo récord. El debate ya ha trascendido lo económico y ha abierto una cuestión más amplia sobre el equilibrio entre tradición, servicio y costes en una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes de Andalucía, pero de momento, no hay una solución clara sobre la mesa. Lo que sí parece evidente es que este año el camino hacia El Rocío no sólo estará marcado por la emoción habitual, sino también por una controversia que ha puesto en el foco a uno de sus pasos más conocidos.