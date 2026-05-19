Investigan la muerte de dos hermanos con signos de violencia en Jerez: uno de ellos era esquizofrénico

La Guardia Civil de Cádiz investiga la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han sido hallados con signos de violencia en el interior de su vivienda en Estella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera.

Las circunstancias del suceso continúan bajo investigación. No obstante, fuentes cercanas al caso han señalado que uno de los fallecidos contaba con antecedentes relacionados con episodios de esquizofrenia. Según esta hipótesis, podría haber causado la muerte de su hermano tras administrarle un medicamento para dejarlo inconsciente y posteriormente atacarlo con un arma blanca. Después, habría acabado con su propia vida.

Los fallecidos, de 57 y 60 años, presentaban heridas por arma blanca cuando fueron localizados por los agentes, que siguen trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Una vecina explicó a los medios que alertaron a la familia tras varios días sin ver a los hermanos por el pueblo. Fue entonces cuando otro familiar acudió a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida.

Dos días de luto

El Ayuntamiento de Estella del Marqués ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de estos vecinos, según ha informado el alcalde de la entidad local autónoma, Ricardo Sánchez, a través de sus redes sociales.

En el decreto, el regidor ha trasladado su «más sentido pésame y cariño» a familiares y allegados, y ha anunciado que las banderas ondearán a media asta, en señal de respeto, prudencia y duelo por lo ocurrido en la localidad. Estella del Marqués es una entidad local de Jerez de la Frontera con casi 1.600 habitantes y fue fundada en 1950 por colonos jerezanos y de El Puerto de Santa María.