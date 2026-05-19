Moreno considera «insólita» la imputación de Zapatero: «Esta situación puede hacer tambalear el Gobierno central»

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este martes como «insólito» y «muy grave» la imputación del ex presidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ‘caso Plus Ultra’. Asimismo, ha recordado su participación en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo en apoyo a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a la Cadena Cope, Moreno se ha pronunciado de este modo tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido investigar a Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de este caso.

El dirigente andaluz ha señalado que «es verdad que siempre ha habido sospechas e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones, pero nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un ex presidente».

A su juicio, se trata de «algo insólito y que, sin duda alguna, va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio ex presidente a lo largo de estos últimos años». Moreno considera que esta situación puede hacer «tambalear muchas cosas en el propio» Gobierno central y en «el propio sanchismo».

Además, ha subrayado que Zapatero ha estado en «bastantes ocasiones» en Andalucía «apoyando a la señora Montero» y que constituye «una de las grandes referencias del sanchismo y uno de los grandes puntales» en los que tanto la candidata socialista como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se «han apoyado».

«Estamos hablando ya no solamente de un hecho insólito, que un ex presidente del gobierno esté imputado, sino también de que es uno de los referentes de esta estructura que el sanchismo ha creado a lo largo de estos ocho años», ha recalcado.