El Parlamento Europeo retira la inmunidad al ‘faker’ Alvise por presunta financiación irregular de su partido

El Parlamento Europeo ha acordado este martes retirar la inmunidad al faker a sueldo Luis Alvise Pérez para ser juzgado por el Tribunal Supremo por una presunta financiación irregular de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF). En esta causa, el Supremo investiga los 100.000 euros que recibió Pérez del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, de cara a las elecciones europeas de 2024.

Únicamente por el delito de financiación ilegal, el eurodiputado podría enfrentarse a penas de hasta 4 años de prisión y una multa equivalente al triple del dinero recibido (en este caso, una multa de 200.000 a 300.000 euros). Además, podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público por un periodo de 3 a 5 años.

La decisión llega apenas tres semanas después de que la misma Eurocámara aprobara el primer suplicatorio contra el eurodiputado, en aquella ocasión para que el Supremo pudiera investigarlo por presunto acoso a través de las redes sociales a Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio de Valencia.

100.000 euros en efectivo

En el centro del segundo suplicatorio se encuentra la presunta recepción de 100.000 euros en efectivo que Alvise habría obtenido del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo con el fin, según la hipótesis del Supremo, de financiar la campaña electoral de SALF para los comicios europeos de 2024.

El propio Alvise admitió ante el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar haber recibido esa cantidad de dinero en metálico de manos de Romillo. Sin embargo, el eurodiputado negó categóricamente que esos fondos se destinaran a sufragar los gastos electorales de su partido.

La aprobación de este segundo suplicatorio se produce una semana después de que el Tribunal Supremo remitiera a Bruselas un tercer suplicatorio contra el líder de SALF. En esta nueva petición, el alto tribunal solicita también el levantamiento de su inmunidad para poder investigarlo por supuesta revelación de secretos y acoso continuado contra Diego Solier y Nora Junco, los dos europarlamentarios que concurrieron junto a Alvise en la lista de SALF a las elecciones europeas de junio de 2024, pero que posteriormente abandonaron la formación y presentaron una querella contra él por una presunta campaña sistemática de hostigamiento a través de las redes sociales.